Ucraina, Trump Jr all’attacco: “Biden vuol far partire la Terza guerra mondiale”

Roma, 18 novembre 2024 - Donald Trump Jr ha accusato il presidente Usa Joe Biden di voler "far partire la Terza guerra mondiale" prima che suo padre, presidente designato, "abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite". E' il messaggio postato su X che segue la decisione della Casa Bianca di autorizzare l'Ucraina a usare missili a lungo raggio Atacms contro obiettivi militari all'interno della Russia, qualcosa che Kiev sollecitava da mesi.

Intanto il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Wolfgang Buechner, rispondendo alle domande alla conferenza stampa a Berlino, ha detto che "il governo tedesco era informato della decisione di Washington di consentire all'Ucraina di utilizzare missili ad ampio raggio contro la Russia. E no, questo non modifica la posizione del governo tedesco sulla consegna dei Taurus". Scholz ha sempre ripetuto che non consegnerà i missili richiesti a Kiev.