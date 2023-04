Ucraina, “mina russa esplosa nella centrale di Zaporizhzhia”. Ex Wagner riconosce i carnefici del video della decapitazione

Roma, 13 aprile 2023 - La guerra in Ucraina è giunta al 414esimo giorno di scontri. Si segnalano intensi bombardamenti su Kherson, con morti e feriti. Mentre sulla linea di contatto, secondo fonti dello stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, nelle ultime 24 ore Mosca avrebbe perso 540 uomini. Ancora sdegno a Kiev per il video della decapitazione di un soldato ucraino. Dalle pagine del Corriere della Sera il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, accusa la Russia di voler intimidire così gli ucraini, "cercano di provocare il panico su larga scala". E mentre le autorità ucraine promettono giustizia al soldato decapitato, anche dopo la guerra, un ex combattente del gruppo paramilitare russo Wagner, Andrei Medvedev, ha svelato all'opposizione russa di aver riconosciuto due commilitoni nei presunti carnefici del video diffuso l'11 aprile su Telegram. Vladimir Osechkin, fondatore del media dell'opposizione Gulagu.net, ha parlato con Medvedev che si trova in Norvegia dove ha chiesto asilo: "Ha riconosciuto inequivocabilmente i suoi colleghi nel video e può affermare che sono combattenti Wagner anche dal modo in cui parlano, da ciò che dicono alla radio".

11:20 Tribunale Aja condanna Mosca a pagare per confische in Crimea Il tribunale dell'Aja ha ordinato alla Russia di pagare 5 miliardi di dollari, cioè 4,53 miliardi di euro, a titolo di risarcimento per la sua illegale confisca di beni nella Crimea occupata. Un successo limitato per la compagnia statale del gas ucraina, Naftogaz, al momento. La Russia ha annesso la penisola di Crimea all'Ucraina nel 2014, ma Kiev ha promesso che si riprenderà la regione. 11:30 Washington: la "russificazione" del Cremlino porterà conseguenze indesiderate Secondo l'Istituto per lo studio della guerra (ISW) gli sforzi di "russificazione" dei territori conquistati in Ucraina potrebbero avere conseguenze indesiderate in Russia, e "potenziare e amplificare ideologie apertamente nazionaliste e la retorica a favore della guerra". Potrebbero involontariamente a intensificare il "convinto nazionalismo russo e la xenofobia" all'interno della Russia, ai danni delle minoranze interne alla stessa Russia. 11:50 Fuga notizie dal Pentagono: lotte interne al governo russo Tra tanti file top secret del Pentagono pubblicati online uno svela la profondità delle lotte intestine all'interno del governo russo, sembrerebbe più ampie e intense di quanto si pensasse. In un documento, i funzionari dell'intelligence americana affermano che la principale agenzia di intelligence interna russa, il Servizio di sicurezza federale, o Fsb, ha "accusato" il ministero della Difesa del paese "di aver offuscato le vittime russe in Ucraina". 12:50 Energoatom: “Mina russa esplosa enlla centrale di di Zaporizhzhia” Una mina russa è esplosa nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo denuncia Energoatom, la compagnia nucleare ucraina, su Telegram sottolineando che l'ordigno è esploso “vicino a uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia (ZNPP)”. “Una mina russa è esplosa vicino alla sala di controllo della quarta unità di potenza dello Znpp. Gli occupanti russi – scrive Energoatom –continuano a trasformare l'impianto in una base militare, minando il perimetro attorno alla centrale. E queste azioni non possono che avere conseguenze”.