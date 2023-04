Usa, fuga di documenti top secret. “La talpa è un giovane razzista appassionato di armi”

Roma, 13 aprile 2023 - La 'talpa' che ha svelato i documenti top secret americani sulla guerra in Ucraina sarebbe un giovane appassionato di armi, razzista e antisemita, che ha lavorato in una base militare Usa. Il Washington Post è riuscito a parlare con un membro minorenne della chat a inviti sulla piattaforma Discord, la stessa su cui sono apparse per la prima volta le informazioni riservate del Pentagono, poi girate su altri social. Il ragazzo che ha accettato di parlare con i giornalisti ha meno di 18 anni, ha chiesto l’anonimato e il consenso della madre.

La fuga di notizie, ormai denominata il secondo 'leak', comprende oltre 100 documenti apparsi su vari social tra cui Twitter, sarebbe il frutto della voglia di mettersi in mostra di 'OG', è questo lo pseudonimo della talpa più ricercata degli Stati Uniti per aver riversato in rete documenti provenienti da varie agenzie come il Dipartimento di Stato, la Nsa, la Cia, e anche l'agenzia di intelligence geospaziale che analizza le immagini satellitari. Tutti i file provenivano dallo stato maggiore del Pentagono.

La chat in questione era nata, ha raccontato il ragazzino al Post, durante la pandemia e raccoglieva una ventina di persone, per lo più adolescenti, in cerca di compagnia durante il lockdown. Un gruppo unito dalla passione per le armi, dall'equipaggiamento militare in genere e dalla fede in Dio. Vista l'età, gli argomenti della chat erano per lo più videogiochi e musica, quindi quando 'OG', già l'anno scorso, pubblicò "un messaggio in gergo militare pieno di strani acronimi", pochi compresero di cosa si trattasse. Ma lo seguirono, ha spiegato la fonte a WP, il gruppo chiamato Thug Shaker Central lo riveriva perché "era il leader più anziano della loro minuscola tribù, che affermava di conoscere segreti che il governo nascondeva alla gente comune".

L'anonimo testimone ha affermato che centinaia di documenti furono postati in chat "regolarmente per mesi", file che "sembravano essere trascrizioni quasi letterali di documenti riservati dell'intelligence che Og indicava di aver portato a casa dopo il suo lavoro in una base militare", non identificata dal membro della chat. Nella base Og è riuscito ad accedere a una struttura sottoposta a severe misure di sicurezza e ha visionare i documenti. Secondo il giovane intervistato 'Og' "è una persona intelligente. Sapeva cosa stava facendo quando ha pubblicato questi documenti. Di certo non si è trattato di fughe accidentali di notizie".

I giornalisti del Post sono riusciti a vedere un video di 'OG' in un poligono di tiro con un grosso fucile, che "urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio".

I documenti top secret hanno messo in forte imbarazzo il Pentagono perché svelano i preparativi dell'Ucraina per la controffensiva primaverile, le azioni di spionaggio degli Stati Uniti verso gli alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele, e anche le tensioni tra Washington e altri membri Nato sull'armamento di Kiev.