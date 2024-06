Ucraina news in diretta. Missili russi contro gli impianti elettrici nella regione di Leopoli e Zaporizhzhia. Ma Mosca accusa Kiev: “Attacco alla centrale nucleare”

11:40

Papa Francesco ha discusso con l'ambasciatore russo in Vaticano le proposte di Putin

Papa Francesco e l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, hanno discusso delle proposte del presidente russo Vladimir Putin per una soluzione in Ucraina, fa sapere Ria Novosti citando la missione diplomatica russa. A inizio di giugno Putin ha proposto come condizioni per mettere fine al conflitto in Ucraina il riconoscimento dello status delle regioni di Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, come parte del territorio russo, e la neutralità dell'Ucraina e la sua smilitarizzazione e denazificazione e l'abolizione delle sanzioni anti-russe.