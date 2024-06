Ucraina news in diretta. Missili contro Kiev. Forze ucraine colpiscono posto di comando russo a Belgorod. Isw: Mosca pronta a lanciare l’offensiva estiva

08:29

Isw: pressione nel Donbass e nel Donetsk prelude a offensiva di Mosca

L'aumento della pressione militare delle forze russe nel Donbass e soprattutto nel Donetsk sembra preludere a un'offensiva estiva da tempo prefigurata da Kiev, secondo un'analisi del think-tank Institute for the Study of War (Isw). Gli attacchi portati avanti nell'ultimo mese circa nella regione nord-orientale di Kharkiv, appaiono come un diversivo, per costringere l'Ucraina a disperdere le sue forze su più fronti, permettendo alle truppe di Mosca di avere maggiori chance di avanzata appunto nel Donetsk. La direzione prevalente è quella di Toretsk-Horlivka, a nord-ovest di Avdiivka, nel Donetsk.