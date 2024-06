Ucraina news in diretta. Massiccio attacco di droni contro la Russia. Colpito l’aeroporto di Ejsk e due raffinerie

Roma, 21 giugno 2024 - Massiccio attacco di droni ucraini nella notte in Russia: almeno una settantina sono piovuti sulla Crimea e una cinquantina nella regione di Krasnodar. Colpito l'aeroporto di Ejsk, città della Russia meridionale, e centrate le raffinerie di Illinsky, regione di Krasnodar, e quella di Volgograd. Le difese russe hanno rivendicato l'abbattimento di 114 Uav militari di Kiev. Intanto importante chiarimento di Washington alle forze ucraine: possono usare le armi Usa per colpire qualsiasi forza russa che attacchi da oltre confine, non solo quelle nella regione di Kharkiv, lo riporta il quotidiano Politico citando due funzionari statunitensi di cui non viene rivelata l'identità. Ma già il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, aveva detto ai media che Kiev poteva agire con armi americane "ovunque le forze" di Mosca "attraversino il confine dal lato russo a quello ucraino per cercare di conquistare ulteriore territorio".

Militari dell'esercito ucraino con un drone

