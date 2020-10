Washington, 2 ottobre 2020 - Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al Coronavirus. A rivelarlo è lo stesso Trump con un tweet: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo". Il medico del numero uno della Casa Bianca conferma che entrambi stanno bene: Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti "senza alcuna interruzione", afferma. Il tampone è stato eseguito dopo che nelle scorse ore la consigliera Hope Hicks è risultata positiva. "Ci hanno anche detto cha i sintomi, sta male", ha scritto il corrispondente dalla Casa Bianca dell'emittente Usa Abc, in merito alle condizioni della Hicks. Ma il presidente rassicura: "Inizieremo la nostra quarantena ed immediatamente il processo di recupero, supereremo questo insieme!". La notizia del contagio di Trump arriva ad un mese dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre.

Anche Melania scrive su Twitter

Interviene sul social network anche la First Lady: "Come è successo a troppi americani quest'anno, io ed il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid".

La consigliera positiva

Hope Hicks, 31 anni, era a bordo dell'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti quando si è recato a Cleveland, Ohio, tre giorni fa per partecipare al dibattito contro Joe Biden. Ha anche viaggiato con lui mercoledì quando ha visitato il Minnesota per una manifestazione elettorale. I giornalisti statunitensi hanno notato che molte persone dello staff del presidente si sono apparentemente rifiutate di indossare una mascherina nella stanza mentre partecipavano al primo dibattito presidenziale a Cleveland, in Ohio. La Hicks, che si è unita alla squadra della campagna del magnate immobiliare a inizio 2016, fa parte della cerchia ristretta del presidente. Dopo aver occupato il prestigioso incarico di direttrice della comunicazione per la Casa Bianca, aveva lasciato per un po' il suo incarico per entrare a far parte del gruppo Fox, dirigendo il canale Fox News, prima di tornare in Pennsylvania Avenue. Discreta con i media ma molto influente dietro le quinte, è un'ex modella che ha lavorato per Ivanka Trump a New York.

Il dibattito presidenziale

Il Covid negli Usa

La pandemia ha provocato più di 207mila vittime fino ad oggi negli Stati Uniti, di gran lunga il Paese più colpito al mondo. La gestione dell'epidemia ha attirato a Donald Trump critiche molto forti, da parte dei suoi oppositori ma anche da parte degli scienziati e di alcuni politici del suo stesso schieramento. È accusato di inviare segnali contrastanti e confusi, ma anche di mancare di compassione di fronte alla devastazione causata da questo virus. Sondaggio dopo sondaggio, la stragrande maggioranza degli americani giudica con grande severità la sua politica su questo fronte. Accusato, sulla base di una serie di interviste rilasciate al giornalista Bob Woodward, di aver cercato di minimizzare la pandemia, Donald Trump si è ritrovato nelle ultime settimane in difficoltà su questo argomento. "Non c'è nessuna bugia (...) Non voglio saltare in tutte le direzioni e mettermi a piangere: morte! morte!", ha dichiarato a metà settembre nel tentativo di spiegare le sue dichiarazioni al famoso giornalista.

