Roma, 2 ottobre 2020 - Occhi puntati sul bollettino Coronavirus di oggi, dopo l'impennata di casi che è stata registrata in Italia ieri (qui il bollettino dell'1 ottobre). Da domani nel Lazio obbligo di mascherine all'aperto. L'annuncio di Zingaretti: esentati i bambini sotto i 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della protezione e chi svolge attività sportive. Mascherine all'aperto in tutto il Paese? "Non è da escludere che il Governo, in futuro, possa adottare un provvedimento. Si valuta settimana per settimana, monitorando i dati di tutto il Paese", ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Bari, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'eventualità di adottare un provvedimento unico, su tutto il territorio nazionale, che disciplini l'uso, superando le singole ordinanze regionali e comunali. E il premier Conte: "Sull'obbligo all'aperto valuteremo". Poi dide: "Scaricare l'app Immuni è un obbligo morale". In Val Seriana il 42,3% della popolazione ha avuto il Covid.

Sul fronte estero la notizia di giornata dagli Usa, dove Donald Trump e Melania hanno annunciato di essere positivi al virus. Cattive notizie anche dalla Germania: 2.600 contagi in 24 ore, numero mai così alto da aprile.

Il bollettino Covid di oggi

La tabella

Veneto, altri 191 casi e 6 morti

Sono 191 i nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 28.087 infetti dall'inizio dell'epidemia. Si registrano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il dato totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.189. Lo afferma il bollettino della Regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.858, di cui 2.808 positivi al virus, 176 quelli con sintomi. Cala il numero dei ricoverati nei reparti non critici, 234 (-7), mentre resta invariato, 29, quello dei pazienti in terapia intensiva.

Campania, altri 392 positivi

"Ieri avevamo 390 positivi, oggi 392: sono numeri elevati, dobbiamo avere consapevolezza ma tranquillità. Depressione e angoscia non aiutano a risolvere il problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta finestra di aggiornamento dei cittadini sull'emergenza pandemia.

Toscana in aumento

In Toscana sono 15.194 i casi di positività, 223 in più rispetto a ieri (87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 223 casi odierni è di 37 anni circa.

Impennata nelle Marche

Sono 42 i nuovi casi di 'Covid-19' accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 3,5% rispetto ai 1.183 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri era il 2,7%, con 28 casi). Si tratta di una quantità di positivi che riporta le Marche sette mesi indietro: il 4 marzo scorso furono accertati in un giorno 40 nuovi casi, ma su meno della metà di test effettuati, e l'ultimo picco analogo è datato 9 maggio, con 44. I nuovi positivi sono stati individuati 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici.

Umbria

Sono 244 i nuovi casi di coronavirus accertati nell'ultima settimana in Umbria (25 settembre-2 ottobre) secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 8 di venerdì 2 ottobre: i casi di positività al Covid-19 sono passati da 2.318 del 25 settembre a 2.562 del 2 ottobre.

Puglia: i contagi calano

Sono in diminuzione rispetto a ieri i nuovi casi di Covid-19 oggi in Puglia. Sono 72 su 3949 test mentre ieri erano stati 114 su 4152 tamponi.

Le altre regioni

La task force regionale comunica che in Basilicata, ieri, sono stati processati 933 tamponi, di cui 16 sono risultati positivi. Sono 21 i nuovi casi in Alto Adige su 1.749 tamponi esaminati. Sono complessivamente 4498 i casi positivi registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 49 nuovi casi.

Le altre notizie di oggi

