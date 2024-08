Travis Scott arrestato per rissa a Parigi: il rapper indossava la maglia della Juventus di Chimenti

Roma, 10 agosto 2024 – Il rapper americano Travis Scott è stato arrestato ieri mattina a Parigi, dove si trovava per seguire la semifinale di basket dei Giochi olimpici disputata tra Stati Uniti e Serbia. La star è stata portata via in manette dagli agenti francesi mentre indossava la maglia del portiere della Juventus Chimenti.

Il dettaglio non è passato inosservato ai fan del cantante e della squadra italiana: sono virali su Twitter le foto dell’arresto, con Scott che sfoggia la maglia vintage a maniche lunghe dell’ex calciatore juventino. Non è la prima volta che il rapper indossa i colori della squadra bianconera: durante un afterparty dopo il suo concerto di Zurigo, a inizio luglio, la star si è esibita con una felpa del club torinese degli anni ‘90, targata Kappa.

Ma sembra che il rapper non sia particolarmente fedele alla maglia: in alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram un paio di settimane fa, Travis Scott indossa una maglietta vintage dell’Inter, con sponsor Pirelli. Pare piuttosto che il cantante sia vittima del trend del cosiddetto ‘Bloke core’, nato negli ultimi anni su TikTok. La nuova ‘estetica’ prevede un look composto da una maglia da calcio vintage, un paio di jeans e delle sneakers.