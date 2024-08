Travis Scott arrestato a Parigi per una rissa in un hotel di lusso

Roma, 9 agosto 2024 – Travis Scott, una delle più grandi star della scena rap americana e internazionale, è stato arrestato stamattina a Parigi, dove in questi giorni si stanno svolgendo le Olimpiadi 2024.

Sembra che il rapper sia stato fermato per “violenze contro un agente di sicurezza”, come riporta il giornale francese Valeurs Actuelles. All’alba i poliziotti parigini sono stati chiamati al lussuoso Hotel Georges V a seguito di una chiamata che segnalava una rissa.

Secondo le ricostruzioni, la colluttazione sarebbe scoppiata prima tra Travis Scott e la sua guardia del corpo. Poi un agente di sicurezza dell’hotel sarebbe intervenuto per separare i due e sarebbe stato aggredito a sua volta dal rapper. Secondo alcuni media, la star era ubriaca al momento dell’arresto e non è stato possibile interrogarla a causa delle sue condizioni.

Travis Scott si trovava a Parigi in occasione dei Giochi olimpici: ieri sera aveva assistito alla semifinale di basket tra le squadre di Stati Uniti e Serbia, vinta dagli Usa per 95 a 91. Quello di oggi non è il primo arresto di Travis Scott. A giugno era stato arrestato per disordini al porto turistico di Miami Beach e anche in quell’occasione era ubriaco.