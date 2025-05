Il fratello del Papa: “Da piccolo giocava a fare il prete, dava la comunione con le mentine”

Roma, 9 maggio 2025 – Robert Francis Prevost è praticamente nato con l’abito talare. Fin da piccolo “giocava a fare il prete” racconta il fratello John Prevost in un’intervista all’Abc News. Gli aneddoti di famiglia parlano di una vocazione precoce di papa Leone XIV. “Usava l’asse da stiro come altare e distribuiva la comunione con le Necco Wafers (un tipo di caramelle ndr)”, continua l’altro fratello, Louis, il maggiore, anche lui davanti alle telecamere della tv americana.

Lo choc dei fratelli

John non esita a parlare di choc.“Ero al telefono con mia nipote e non riuscivamo a crederci. Poi il cellulare, l'iPad e il telefono di casa sono impazziti”. Incredulo anche Louis: “Quando hanno letto il nome 'Roberto', ho capito subito: è lui. Per fortuna ero già a letto, altrimenti sarei crollato. Ho iniziato a ballare per casa. Sembravo un idiota, ma non mi importava. E’ stato incredibile”.

Stando al racconto dei fratelli Prevost, l’ex arcivescovo di Chicago non si attendeva l’elezione. "Gli ho detto che sarebbe potuto diventare il primo papa americano – prosegue Louis –. Lui ha risposto che era solo una sciocchezza, che non sarebbe mai successo". E invece, "60 anni dopo quelle prese in giro da bambini, eccoci qui. È sempre stato diverso. Aveva una vocazione, e lo sapevamo tutti".

Il nonno italiano

Intanto si scava nell’albero genealogico del nuovo Papa alla ricerca delle sue origini, che sono anche italiane. Figlio di Louis Marius Prevost, francese, Mildred Martínez, spagnola, il pontefice aveva un nonno italiano, quello paterno, John R. Prevost, nato nel 1876. Ne parla Marco Ardemagni, conduttore per Rai Italia: “Che sia nato in Italia lo vediamo con certezza nel censimento del 1950 in cui risulta 73enne. Non sappiamo ancora dove esattamente, ma il cognome Prevosto o Prevosti è più diffuso in Piemonte e Lombardia".

Il nome del nonno di Leone XIV verrà anglicizzato quando, “prima del 1917” si trasferisce negli Stati Uniti. Qui sposa Susanne Marie Fabre, nata in Francia il 2 febbraio 1894.

Tra il 1917 e il 1920 "la famiglia si sposterà a Chicago, dove il 28 luglio 1920 nascerà Louis Marius Prevost, padre di Leone XIV. L'indirizzo è, e sarà per molti anni, 5465, Ellis Ave". Il quotidiano Ouest-France, citando a sua volta la Revue française de généalogie professore di lingue romanze nell'Illlinois, precisa che John R. Prevost faceva il professore di lingue romanze nell’Illinois e che è morto a 70 anni.

Le origini creole

Ma Robert Francis ha anche origini creole, come spiegato dalla genealogista di New Orleans Jari C. Honora e confermato dal fratello John Prevost. Documenti storici testimoniano che i nonni materni erano neri. Vivevano nel Seventh Ward di New Orleans, un'area tradizionalmente cattolica abitata prevalentemente da persone con radici africane, caraibiche ed europee.

Joseph Martinez e Louise Baquie, si trasferirono poi a Chicago all'inizio del Novecento ed ebbero una figlia: Mildred Martinez, la madre del Papa. Leone XIV non è solo il primo Papa nato negli Stati Uniti, ma è anche perfetto esempio della multiculturalità tipica degli Usa.