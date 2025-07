Dj Godzi morto a Ibiza, tac e risonanza per chiarire il giallo. Il padre: “Michele doveva essere soccorso, non ammanettato”

Roma, 25 luglio 2025 – La misteriosa morte del dj napoletano Godzi, all’anagrafe Michele Luca Noschese, potrebbe essere vicino alla svolta. Stanotte sono stati effettuati altri esami diagnostici sulla salma – una tac e una risonanza magnetica – a integrazione dell’autopsia eseguita nei giorni scorsi. I risultati di questi ultimi esami di stanotte dovrebbero fornire ulteriori elementi per fare chiarezza sulle cause del decesso del 35enne, deceduto domenica notte nella sua casa di Ibiza. Ufficialmente sarebbe morto per convulsioni e arresto cardiaco.

I nuovi esami commissionati dalla famiglia a una clinica privata verranno vagliati da un ‘service internazionale’, l’obiettivo è capire se il 35enne sia morto dopo essere stato ammanettato e picchiato dalla polizia intervenuta domenica durante una festa nella sua abitazione sulle colline che dominano l’isola. L’autopsia non ha rilevato segni di violenza, ma i legali della famiglia del dj Godzi la contestano. "Per noi l'esame autoptico è incompleto", tuona l'avvocata Rosanna Alvaro.

Michele Noschese (in arte dj Godzi) in una immagine tratta dal suo profilo Facebook

Il padre: “Domenica riporterò Michele a Napoli”

"Non ho ancora dati sufficienti sulla refertazione della tac e dei nuovi esami che sono stati effettuati nella notte. Ci vorranno ancora un paio di giorni. Ma poi riporterò Michele a casa a Napoli, domenica. La salma è stata liberata, domani è prevista la cremazione. Mia moglie Daniela e l'altro mio figlio Giampiero come me sono straziati”. A dirlo è Giuseppe Noschese, il padre del dj e producer napoletano morto in circostanze ancora tutte da chiarire.

In questi giorni il padre del dj, che è un ex primario del Cardarelli, è con la famiglia nella casa che aveva acquistato 5 anni fa il figlio a Rocca Llisa, sulle colline di Sant'Elaulia che dominano Ibiza, assediata dai giornalisti. È in attesa dei risultati degli esami diagnostici che dovranno chiarire le circostanze del decesso, compiuti alla presenza del perito di parte, il medico-legale Juan Luis Poncela presso la clinica privata del Rosario. "Per il referto ci vorranno un paio di giorni – spiega – perché la clinica li ha inviati all'estero a un service internazionale per un esame rigoroso".

Guardia Civil: “Era preda ad allucinazioni, ha minacciato il vicino”

Secondo una prima ricostruzione del caso, nel corso di una festa in casa sua sarebbe intervenuta la Guardia Civil, chiamata da alcuni vicini che lamentavano schiamazzi, e il 35enne sarebbe morto dopo essere stato pestato da alcuni agenti, come hanno riferito alcuni invitati.

Ma in una nota la Guardia Civil, chiamata dai vicini, fornisce una versione diametralmente opposta: Noschese “era sotto effetto di sostanze stupefacenti” e “in preda ad allucinazioni”, “era saltato nell'appartamento del vicino, di età avanzata, minacciandolo con un coltello”.

Ad assistere al presunto pestaggio sarebbe stato proprio l’amico di Michele, Raffaele Rocco, come riporta la stampa locale. Ma su questo punto l'avvocata della famiglia è vaga: si limita a confermare che un testimone avrebbe visto cosa è accaduto, aggiungendo però che sono informazioni non acquisite dagli atti ufficiali delle forze di polizia locali.

Cosa è emerso dall’autopsia

I risultati dovranno avallare o meno il referto dell'autopsia compiuta sul giovane che, secondo il rapporto della guardia civil, non ha evidenziato segni di violenza. E ha accertato, in attesa dei risultati tossicologici definitivi, come possibile causa del decesso la "continua assunzione di stupefacenti".

"Mio figlio consumatore abituale di stupefacenti? E come fa a dirlo la Guardia Civil? Voglio vedere le denunce a carico di mio figlio esistenti al riguardo", protesta il padre, con riferimento a quanto sostenuto ieri dagli investigatori spagnoli in un comunicato. "Ho la massima e totale fiducia nella magistratura spagnola e attendo con grande serenità i referti ufficiali e i risultati dell'inchiesta", assicura.

La denuncia alla Guardia Civil per omicidio "era un atto dovuto", aggiunge. Da medico "quello che posso dire è che se Michele aveva le convulsioni", dopo il fermo da parte degli agenti, "doveva essere soccorso e non picchiato e ammanettato mani e piedi".