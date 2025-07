Il caso del volo Vueling a Valencia: 50 ragazzini ebrei espulsi dall’aereo. Le due versioni e il video choc

Valencia, 25 luglio 2025 – Scoppia il caso Vueling: 50 ragazzini francesi di religione ebraica sono stati espulsi dall’aereo durante l'attesa del decollo. È successo a Valencia, su un volo della Vueling Airlines diretto a Parigi. Secondo il sito ebraico Enfoque Judio, il personale di bordo ha fatto scendere in blocco tutti i partecipanti di un campo estivo – bambini e adolescenti tra i 10 e i 15 anni – con i loro animatori perché cantavano in ebraico durante l'imbarco.

Tuonano gli organizzatori, l’associazione Club Kineret: “Depositeremo una denuncia per violenza fisica, psicologica e discriminazione su base religiosa”. L’incidente ha provocato anche una reazione da Tel Aviv: il ministro degli affari della diaspora di Israele, Amichai Chikli, lo ha definito un "grave episodio antisemita".

Ma la compagnia aerea spagnola smentisce "categoricamente" le accuse e parla di un “comportamento altamente inadeguato e un atteggiamento ostile” da parte dei ragazzi, che ha “messo a rischio la sicurezza del volo”. Ecco la ricostruzione della vicenda, che rischi di creare un caso internazionale.

Una cinquantina adolescenti ebrei francesi è stata fatta scendere ieri prima del decollo da un volo Vueling diretto da Valencia a Parigi a causa del loro "comportamento problematico", che metteva a rischio la sicurezza del volo. Ma non solo: una delle responsabili del gruppo è stata fermata dalla polizia spagnola.

Fonti della Guardia Civil hanno spiegato che il gruppo di minori, con alcuni accompagnatori, stava creando un tale "trambusto" a bordo che il pilota del volo è uscito dalla cabina per verificare la situazione. E dopo vari richiami all'ordine, finiti nel vuoto, ha deciso di farli sbarcare.

L'incidente, confermato dalla compagnia, ha provocato la reazione del ministro della Diaspora e della Lotta contro l'antisemitismo, Amichai Chikli, che in un messaggio su X ha sostenuto che gli adolescenti ebrei di nazionalità francese stavano cantando canzoni ebraiche prima del decollo. E ha denunciato "il grave episodio antisemita".

ll ministro ha postato su X il video degli agenti che ammanettano un’accompagnatrice dei ragazi francesi. "In linea con la campagna di menzogne di Hamas, ripresa da Al Jazeera, Haaretz e altri, stiamo assistendo di recente a numerosi gravi episodi antisemiti, questo è uno dei più gravi", segnala nel tweet.

Accuse che Vueling ha smentito in maniera categorica, così come ogni relazione fra l'espressione religiosa dei passeggeri e la decisione di farli sbarcare. La compagna "rifiuta categoricamente ogni forma di discriminazione", insiste nel comunicato, in cui ringrazia gli altri passeggeri del volo Valencia-Parigi ritardato per la loro comprensione.

L'associazione Club Kineret, che ha organizzato il soggiorno della cinquantina di adolescenti francesi di religione ebraica espulsi dal Valencia-Paris Orly mentre erano sul punto di decollare, ha annunciato che sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per denunciare la compagnia aerea spagnola considerata responsabile dei fatti.

'Depositeremo una denuncia per violenza fisica, psicologica e discriminazione su base religiosa'', ha dichiarato all'agenzia France Presse l'avvocato Julie Jacob, evocando ''circostanze aggravanti'', visto che si tratta di ''minori di 15 anni".

Una volta nel terminal, secondo la versione della Guardia Civil, il comportamento problematico è continuato, con "alcuni individui che hanno mostrato un atteggiamento violento di fronte alle autorità". Una delle accompagnatrici è stata ammanettata per farla desistere. Il video degli agenti che ammanettano la ragazza di spalle, stesa a terra, è stato condiviso su X dal ministro israeliano Amichai Chikli, che ha accusato l'equipaggio di Vueling di aver fatto scendere i passeggeri ebrei, accusando Israele di essere "uno Stato terrorista".

La compagnia aerea spagnola Vueling ha smentito "categoricamente" che la decisione presa su volo a Valencia su dei bambini che cantavano in ebraico, fatti scendere dall'aereo, sia legata "all'espressione religiosa dei passeggeri coinvolti, che rispettiamo pienamente". È quanto si legge in una nota della linea aerea.

"L'intervento del personale di bordo è stato effettuato esclusivamente in risposta a un comportamento che ha ostacolato le procedure mirate a garantire la sicurezza dei passeggeri sul volo", ha affermato Vueling. La nota spiega anche che "un gruppo di passeggeri adolescenti ha assunto un comportamento altamente inadeguato e un atteggiamento ostile, mettendo a rischio la sicurezza del volo. Questo gruppo ha impiegato in maniera non conforme i dispositivi di emergenza e ha ostacolato lo svolgimento della dimostrazione delle regole di sicurezza obbligatoria, ignorando ripetutamente le istruzioni del personale di bordo".

"Nonostante i numerosi avvertimenti, questo comportamento inappropriato è persistito – prosegue la nota di Vueling – costringendo l'equipaggio ad attivare i protocolli di sicurezza previsti dalla compagnia. L'equipaggio, in conformità con quanto prevedono questi protocolli, ha richiesto l'intervento della Guardia Civil che, dopo aver valutato la situazione, ha deciso di far scendere il gruppo per garantire la sicurezza del resto dei passeggeri".

"Giunti al terminal – si legge ancora – il gruppo ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo. Alcuni individui hanno mostrato un atteggiamento violento nei confronti delle autorità, che ha persino portato all'arresto di uno di loro".

