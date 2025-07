Dazi, von der Leyen tra due fuochi: tratta con gli Usa e apre alla Cina. Il bazooka sullo sfondo

Roma, 25 luglio 2025 – Secondo quanto riportato ieri da Olaf Gill, portavoce della Commissione europea per le questioni legate al commercio mondiale, sembra che sui dazi tra Ue e Usa “un accordo e un risultato siano a portata di mano”. La possibilità di chiudere la partita e trovare l’intesa, ha detto oggi il presidente Usa Donald Trump ai reporter prima di partire per la Scozia, è “al 50%”.

Si tratterebbe di un accordo simile a quello concluso con il Giappone e prevedrebbe una tariffa reciproca unica del 15% su tutti i prodotti eccezion fatta per alluminio e acciaio tassati al 50%.

Sebbene le condizioni attualmente sul tavolo siano oggettivamente inique, in particolare il raddoppio dei dazi sull’alluminio rispetto a quelli già imposti a marzo, la Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea preferiscono comunque un accordo duro ma mediato alla prospettiva di “no deal”, che implicherebbe dal primo agosto una tassazione al 30% su tutti i prodotti esportati negli USA.

Durante la visita di ieri a Pechino, Ursula von der Leyen ha voluto chiarire la sua posizione in merito ai negoziati con gli USA: “Il nostro obiettivo principale è stato raggiungere una soluzione negoziata, tutti gli strumenti sono sul tavolo e rimarranno sul tavolo finché non avremo un risultato soddisfacente”.

'La pressione resterà alta fino alla fine del conflitto'

Il bazooka di Macron, ma Merz frena

Nel caso in cui non si trovasse un accordo, l’Unione è pronta a reagire con il “bazooka commerciale”, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita a Berlino parlando del pacchetto di contromisure da 93 miliardi di euro, che entrerebbe però in vigore solo a partire dal 7 agosto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è sembrato invece più cauto invitando alla prudenza.

Nel frattempo ha fatto ritorno dagli Stati Uniti la delegazione del Parlamento europeo guidata da David McAllister (PPE) e da Brando Benifei (S&D) che aveva l’intento di ribadire la necessità di “restare uniti come alleati e continuare a plasmare insieme l’ordine mondiale”.

“Solo lavorando fianco a fianco l’UE e gli Stati Uniti potranno gestire la concorrenza geostrategica della Cina, contrastare l’aggressività della Russia e stabilizzare il Medio Oriente”, ha detto il capodelegazione McAllister. Una posizione che sembra contrastare con l’apertura di von der Leyen alla Cina.

L’apertura di Von derl Leyen a Pechino

La presidente della Commissione ha definito “urgente” il riequilibrio delle relazioni fra le due potenze, specialmente “nel contesto odierno dell’aumento globale delle tariffe”.

“In quanto due delle maggiori economie mondiali, l’UE e la Cina condividono la responsabilità di sostenere e riformare il sistema commerciale globale in modo da mantenerlo aperto, equo e fondato su regole”, ha detto la presidente, ribadendo però anche l’impegno al rispetto del diritto internazionale e delle istituzioni multilaterali.

L’incontro si è concluso con l’appello di von der Leyen “a rafforzare la cooperazione bilaterale e a costruire una relazione più equilibrata e più stabile” fra Unione europea e Cina.