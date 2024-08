Aggredisce un agente, arrestato a Parigi il rapper Travis Scott

Travis Scott, una delle più grandi star del rap americano, è stato fermato ieri mattina per violenze a Parigi, dove in questi giorni si svolgono le Olimpiadi di Parigi. È quanto riferisce la procura della capitale francese, confermando le indiscrezioni del giornale Valeurs Actuelles. All’alba, i "poliziotti sono stati chiamati all’Hotel Georges V e hanno fermato Travis Scott per violenze contro un agente della sicurezza. Quest’ultimo era intervenuto a sua volta per separare il rapper dalla sua guardia del corpo".

L’inchiesta sul caso è stata affidata al primo distretto della polizia giudiziaria di Parigi. Non è confermato al momento se il rapper di 33 anni si trova ancora in stato di fermo o se invece sia stato liberato. L’altra sera il cantante aveva pubblicato su Instagram un breve filmato in cui appariva alla Bercy Arena durante i match di basket di Paris 2024. Sempre sul suo profilo Instagram, seguito da 57 milioni di follower, Scott ha diffuso le immagini della serata che era proseguita in una discoteca.