Nukùalofa, 1 novembre 2021 - Un positivo al Covid-19 e l'isola principale di Tonga, arcipelago del Pacifico, va in lockdown per una settimana. Un provvedimento che può sembrare esagerato, ma Tonga era uno pochissimi luoghi al mondo a non essere stata acnora raggiunta dal coronavirus.

Il positivo è un uomo rientrato dalla città neozelandese di Christchurch, risultato positivo nonostante fosse vaccinato. Quarantena anche per le altre 214 persone che si trovavano sullo stesso aereo.

E' stato il premier Pohiva Tuionetoa ad annunciare che l'isola più grande del Paese, Tongatapu, dove si trova la capitale Nukùalofa, resterà in lockdown fino al 9 novembre. Per ora le autorità hanno tirato un sospiro di sollievo: non è stato individuato nessun contagio locale.

In realtà a Tonga, proprio per la fortuna di non essere mai stata toccata dal Covid, solo un terzo dei 106.000 abitanti è stato vaccinato con due dosi. Ma la notizia del primo caso positivo ha messo sull'allerta un po' tutti ed è iniziata la corsa al vaccino.

