Roma, 1 novembre 2021 - Occhi sempre più puntati sul bollettino quotidiano sul Covid. La curva dei contagi in Italia è tornata a salire negli ultimi giorni. E anche quella dei ricoveri. Secondo le analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus-Dati e analisi scientifiche' i casi di Coronavirus stanno raddoppiando in Italia a intervalli di circa tre settimane, con una crescita esponenziale che procede lentamente, con un ritmo confrontabile a quello che si registrava tra la fine di settembre e i primi di ottobre 2020. "Se guardiamo al numero dei casi di Covid registrati in Italia ogni settimana, osserviamo - dice Sestili - un aumento medio di 1,35 al giorno. Vale a dire che i casi aumentano in media ogni giorno di 1,35 rispetto ai sette giorni precedenti. Questo significa un aumento giornaliero del 35% dei casi rispetto a quelli rilevati sette giorni prima". Il fisico osserva quindi che il "tempo di raddoppio è di circa tre settimane, confrontabile con quello che si registrava fra settembre e ottobre 2020. È perciò in corso - rileva - una crescita esponenziale, ancora abbastanza lenta".

A livello mondiale è stata superata oggi la soglia dei 5 milioni di morti, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Covid, proroga dello stato d'emergenza. Speranza: "La stiamo valutando"

Sommario

Sempre peggio in Russia

All'estero la situazione è peggiorata in molti Paesi, in particolare in quello con una bassa percentuale di popolazione vaccinata. Per il terzo giorno consecutivo, la Russia ha registrato oltre 40mila nuovi casi di Covid: il dato delle ultime 24 ore è 40.402 dopo che ieri si era arrivati a 40.993. I nuovi decessi sono 1.155. L'incidenza è in aumento in tutte le regioni, fanno sapere le autorità sanitarie: la maggior parte dei casi e' stata rilevata a Mosca (7.103) e a San Pietroburgo (3.250). Intanto, il dato sulle morti in eccesso nel Paese, da inizio della pandemia fino a fine settembre 2021, è schizzato a 723mila, senza contare ottobre mese in cui l'ultima ondata è stata particolarmente aggressiva.

L'Australia riapre i confini

Va sicuramente meglio in Australia, che ha riaperto oggi i suoi confini dopo quasi 600 giorni di chiusura causa Covid, e all'aeroporto di Sydney molti amici e familiari hanno potuto riabbracciarsi per la prima volta da 19 mesi a questa parte. Il 20 marzo 2020 il continente aveva disposto una delle chiusure delle frontiere più severe al mondo per proteggersi dalla pandemia di Covid-19. Decine di migliaia di australiani che vivono all'estero non sono stati in grado di tornare in patria per oltre un anno e mezzo con pochissime eccezioni, condizionate dall'obbligo di una costosa quarantena di 14 giorni in hotel.

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Il bollettino del 31 ottobre 2021

Terapie intensive, nelle Marche il dato peggiore d'Italia

Le regioni

Qui sarà pubblicato l'elenco delle regioni con il maggior numero di contagi

In Basilicata 7 nuovi casi e nessun decesso. In Molise un contagio.