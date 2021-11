Roma, 2 novembre 2021 - Cresce l'attesa per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. I dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive arriveranno nel pomeriggio. Ieri la curva epidemica è tornata a scendere, ma sul calo del numero dei nuovi casi ha influito il minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Anche oggi i test potrebbero essere meno del solito dato il giorno festivo di ieri e quindi l'attenzione è concentrata sulla pressione ospedaliera, anche se secondo Nino Cartabellotta "al momento l'impatto sugli ospedali è modesto". Il presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto a Radio Cusano Campus, ha dichiarato: "La scorsa settimana abbiamo avuto un balzo in alto dei casi settimanali di oltre il 42%, quindi il virus ha ripreso a circolare". In particolare "il Nord Est sta andando particolarmente male, Bolzano e Friuli Venezia Giulia stanno facendo registrare anche dei tassi maggiori di occupazione degli ospedali, il Nord Ovest invece va abbastanza bene, Sud e Centro sono in una situazione intermedia".

Zona gialla alle porte: le regioni a rischio. I dati di terapie intensive e ricoveri

Le soluzioni? Per Cartabellotta è necessario insistere nelle vaccinazioni, a partire dagli over 50 non ancora vaccinati e accelerare la terza dose per over 60 fragili, operatori sanitari, over 80 e ospiti delle Rsa e intanto, secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il Governo sta lavorando a un'ulteriore proroga dello stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre 2021.

Bassetti sulla proroga: "È fuga in avanti, non serve"

Intanto il Covid continua a correre nel mondo ed è ormai fuori controllo in Est Europa soprattutto sul fronte dei decessi: un nuovo record di morti, 1.178 nelle ultime 24 ore, è stato registrato in Russia e numeri preoccupanti arrivano da Ucraina, Romania e Bulgaria, quest'ultima il Paese a livello mondiale con il più alto numero di vittime ogni 100mila abitanti. Tra le cause della ripresa del virus ci sarebbe il numero molto basso di popolazione vaccinata.

Regioni / Veneto

Sono 336 i nuovi contagi Covid riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Si registra anche una vittima: il totale dei decessi sale così a 11.834 da inizio pandemia. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.003 (+185). In crescita il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 218 (+7), nelle terapie intensive 39 (+2).

In Toscana sono 190 i nuovi casi, individuati dall'analisi di 4.814 tamponi molecolari e 9.696 tamponi antigenici rapidi (tasso di positività all'1,3%). Oggi si registrano 4 decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 69,5 anni. Gli attualmente positivi sono 5.902, +0,1% rispetto a ieri: i ricoverati sono 299 (16 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.667 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,64%. Sono inoltre 6.459 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,25%). Si registrano inoltre quattro decessi. Scendono a 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre ammontano a 79 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

Oggi in Puglia si registrano 83 nuovi casi di Coronavirus su 14.824 test, con un calo del tasso di positività dall'1,3% di ieri allo 0,56% di oggi. Non è stato registrato nessun decesso. I nuovi casi sono così distribuiti: 9 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 9 nel Tarantino. Delle 3.119 persone attualmente positive 141 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva (ieri erano 17).

In Basilicata 15 nuovi positivi, 20 casi in Umbria.