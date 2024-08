Solingen, attacco al Festival della diversità: per la polizia è terrorismo. Morta una donna e due uomini, diversi feriti

Roma, 24 agosto 2024 – Notte di sangue e di terrore a Solingen dove tre persone sono morte e almeno 9 sono rimaste ferite (4 in modo grave) in un attacco durante la festa per i 650 anni dalla fondazione della città. È ancora caccia all'uomo in tutta la Germania, con un grande dispiegamento di forze, per individuare e catturare l'autore dell’attentato che Secondo Bild, per la polizia sarebbe “un attacco terroristico”, come riferisce Bild. Alcuni testimoni avevano descritto l'accoltellatore, che ha aggredito improvvisamente alcune persone davanti a un palco, un uomo dall'aspetto arabo, ma la circostanza non è stata ancora confermata.

Le vittime dell'attacco al Festival della diversità di Solingen sarebbero una donna e due uomini. Lo riporta Le Figaro sulla base di fonti di Bild. Tutti e tre sarebbero originari della stessa cittadina e di Dusseldorf. La polizia tedesca ha chiesto, su X, alla popolazione di fornire il più possibile dettagli sull'uomo, compresi foto e video, in modo da poter accelerare le ricerche.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti. L'uomo, armato di coltello, ha iniziato a colpire la folla ed è poi scappato dopo essere stato ferito dalla polizia. L'annuncio, in un'atmosfera festosa per la celebrazione del 'Festival della diversità'' per i 650 anni della città nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato fatto dagli organizzatori, sul palco, di fronte a una platea attonita e non consapevole di quello che era successo. In tutta la Germania è in corso una "grande operazione" per cercare di trovare il presunto colpevole, ha detto all'AFP un portavoce della polizia di Dusseldorf. "L'aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello", ha detto al tabloid Bild Alexander Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal. Dopo l'attentato la scena è stata "in gran parte transennata", e il Festival, che doveva durare fino a domenica, interrotto. Erano attese circa 75 mila persone all'evento. "Stasera siamo tutti in uno stato di shock, orrore e grande tristezza a Solingen.