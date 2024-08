Attacco col coltello a Solingen: Non escluso movente terroristico Duesseldorf, 24 ago. (askanews) - Il procuratore di DuesseldorfMarkus Caspers, ha dichiarato in una conferenza stampa che il movente terroristico "non può essere escluso" dopo un mortale attacco con coltello avvenuto durante una festa di strada nella città tedesca di Solingen in cui sono morte tre persone e 8 sono rimaste ferite di queste 5 in modo grave. La polizia della città occidentale di Duesseldorf ha affermato di arrestato una persona ma non è chiaro se ha "un legame con l'attacco che ha sconvolto il paese.