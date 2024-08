Solingen, il dj ha continuato a suonare durante l’attacco per evitare il panico tra la folla

Roma, 24 agosto 2024 – Ha continuato a suonare per evitare che scoppiasse il panico tra la gente che affollava la piazza di Solingen. È la drammatica testimonianza di Dj Topic che, ieri sera, si trovava sul palco mentre un uomo – non ancora identificato – sferrava un attacco col coltello uccidendo tre persone e ferendone altre otto.

La polizia sul posto dell'attacco a Solingen e, nel riquadro, Dj Topic in un frame tratto dalla sua videotestimonianza

Tobias Topic (questo il nome dell'artista) ha raccontato quanto gli è successo su Instagram. "Ciao ragazzi, sono qui con notizie davvero brutte da Solingen", esordisce sui social. "Oggi ho avuto un concerto davvero meraviglioso con la Bergisches Orchester. È andato tutto incredibilmente bene e dopo ho fatto spontaneamente il dj alle celebrazioni per il 650° anniversario di Solingen – prosegue il dj –. Dopo 10/15 minuti, qualcuno è salito sul palco e ha detto: 'Non sappiamo cosa stia succedendo, deve essere stato un accoltellamento. ‘Per favore, continuate, non vogliamo il panico di massa'. Io ho continuato a suonare facendo finta di niente". "Dopo 20 minuti, la musica è stata spenta e qualcun altro si è avvicinato e ha detto: 'Abbiamo già tre morti, dieci sono in rianimazione e i responsabili sono ancora in fuga'", aggiunge il deejay dicendosi scioccato di quanto successo. Il musicista e produttore peraltro è originario proprio di Solingen.

Intanto in città e nella regione prosegue la caccia all’uomo. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di un movente terroristico, aggiungendo che non c'è nessun altro movente ovvio e che l'aggressore sembra essere sconosciuto alle vittime.