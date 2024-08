Francia: esplosione e auto in fiamme davanti a una sinagoga, un agente ferito. “Atto criminale”

Roma, 24 agosto 2024 – A La Grande-Motte,nel dipartimento francese dell'Hérault, due porte della sinagoga Beth Yaacov sono state incendiate, così come due automobili parcheggiate di fronte al luogo di culto. Le fiamme hanno probabilmente provocato un’esplosione, pare dovuta al fatto che in uno dei due veicoli fosse custodita una bombola a gas. Un agente della polizia municipale è rimasto ferito.

Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha definito l’accaduto "un tentativo di incendio chiaramente criminale”. Sul suo profilo X, Darmanin ha manifestato solidarietà e assicurato supporto: “Vorrei assicurare ai nostri concittadini ebrei e al comune il mio pieno sostegno e dire che, su richiesta del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, si stanno mobilitando tutti i mezzi per trovare il colpevole”.

Al momento sono poche le informazioni riguardanti le dinamiche dell’incidente: l'emittente Bfmtv ha riferito, citando una fonte della gendarmeria, che i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 8.30. Oltre alle due auto in fiamme, nell'intervento hanno rinvenuto una bombola di gas in uno dei veicoli. Anche due porte del luogo di culto erano avvolte dalle fiamme.

La sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, nel sud della Francia (Google Maps)

Secondo quanto appreso da Bfmtv, le riprese delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato un individuo sospetto che si allontanava dalla scena poco prima dello scoppio del rogo. Le stesse fonti riferiscono del ferimento di un agente della polizia municipale: il poliziotto è stato colpito a seguito di un’esplosione, le cui cause sarebbero ancora da chiarire del tutto, ma parrebbero legato alla bombola a gas presente in uno dei veicoli incendiati.

Gli artificieri sono attualmente al lavoro sul posto e i gendarmi dell'unità investigativa della polizia dell'Hérault sono stati mobilitati per effettuare le prime osservazioni. Per il momento non è stato precisato quante persone fossero presenti all'interno del luogo di culto quando è scoppiato l'incendio, ma non ci sono notizie di eventuali feriti nella sinagoga. La struttura ha subito danni solamente alle due porte che sono state avvolte dalle fiamme.