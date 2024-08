Germania: attacco con coltello a Solingen, tre morti e diversi feriti

Roma, 23 agosto 2024 – Un altro attacco a colpi di coltello in Germania. Almeno tre persone sono state uccise a Solingen durante le celebrazioni per il 650° anniversario della città, che si trova nell’Ovest del Paese. Lo riportano i media tedeschi, che parlano anche di diversi “feriti”. Philipp Müller, uno degli organizzatori dell'evento, ha dichiarato che i paramedici stanno lottando per salvare le vite di nove persone, scrive il sito Solingen Tageblatt.

L’aggressione è avvenuta a Fronhof, una piazza del mercato nel centro cittadino dove era stato allestito un palco per la musica dal vivo. L'attacco si sarebbe verificato poco dopo le 22 durante l'esibizione di Dj Topic, costringendo gli organizzatori a sospendere lo show. Le persone hanno quindi seguito le indicazioni delle forze dell’ordine di lasciare l’area.

Secondo le prime dichiarazioni dei testimoni, l'autore della strage "sembrava arabo". Immediata è scattata la caccia all’uomo, attulamente in fuga, con il sorvolo anche di elicotteri della polizia.

"Stasera siamo tutti sotto choc, orrore e grande dolore a Solingen. Volevamo tutti celebrare insieme il nostro anniversario cittadino e ora dobbiamo piangere morti e feriti"., ha dichiarato il sindaco Tim Kurzbach in un post su Facebook. "Mi spezza il cuore che ci sia stato un attacco alla nostra città. Ho le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso. Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la loro vita", sottolinea ancora il primo cittadino.