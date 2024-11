Scimmie fuggono da laboratorio Usa. La polizia: “Sono 43, chiudete porte e finestre”

Roma, 7 novembre 2024 – A Yemasse, nel South Carolina la polizia ha consigliato “vivamente ai residenti di tenere porte e finestre chiuse”. Il motivo? Quarantatré scimmie sono fuggite nella notte da un istituto di ricerca. Gli agenti si stanno mobilitando per ritrovare tutti i fuggitivi, piazzando trappole e utilizzando scanner termici per individuarli. Secondo l’ultimo aggiornamento, nessuno dei primati è stato ancora catturato.

Le scimmie sono fuggite dai laboratori Alpha Genesis, che si occupa di “servizi di bioricerca”, secondo il suo sito. La compagnia lavora con i primati per effettuare dei trail clinici, alcuni dei quali relativi a trattamenti di malattie cerebrali e possiede “una delle strutture per primati non umani più grandi e complete degli Stati Uniti, progettata appositamente per le scimmie”.

Il Dipartimento dello Sceriffo ha rilasciato un comunicato in cui invita i cittadini a non aprire porte e finestre “per evitare che questi animali entrino nelle case” e, se si dovesse incontrare uno degli animali, è vivamente sconsigliato interagirvi in qualsiasi modo. “Se avvistate qualcuno degli animali scappati, contattate immediatamente il 911 e non avvicinatevi”, ha scritto la polizia sul suo profilo Facebook.

Non è chiaro quale sia la specie degli animali fuggiti, ma secondo il suo sito, l’istituto lavora con macachi e scimmie cappuccine. Inoltre, non è nemmeno chiaro a quale trial clinico stessero partecipando i 43 fuggitivi, o se fossero esposti a qualche malattia. Il Dipartimento di polizia ha dichiarato che al momento “non ci sono rischi per la salute connessi alla fuga di questi animali”.

Secondo il quotidiano Post and Courier della contea di Beaufort, sono già avvenute diverse fughe di primati nella zona: nel maggio di quest'anno e prima nel 2016, quando 19 scimmie hanno eluso la sicurezza di Alpha Genesis prima di essere ricatturate sei ore dopo.