Kim Jong-Un incontra Putin: “Siamo con la Russia contro l’imperialismo”

Mosca, 13 settembre 2023 – E’ il giorno dell’incontro tra Putin e Kim Jong-Un. Dopo una prima fase di discussioni con le delegazioni di Russia e Nord Corea, i rispettivi leader sono ora impegnati in un colloquio a tu per tu, senza delegazioni.

''La Corea del Nord sostiene le decisioni della Russia'' e intende ''continuare a sviluppare le relazioni'' con Mosca, ha dichiarato Kim Jong-un durante l’incontro.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è detto convinto che l'incontro odierno con il presidente russo Putin contribuirà ad “elevare ad un nuovo livello” le relazioni tra i due Paesi.

Putin e Jong Un hanno visitato oggi un sito di assemblaggio e lancio di razzi presso il cosmodromo di Vostotchny, nella Russia orientale, prima dell'avvio dei colloqui. “I leader hanno ispezionato i siti del nuovo cosmodromo: un'officina di assemblaggio per il lanciatore Angara (la nuova generazione di razzi russi, ndr), un sito di lancio per i lanciatori Soyuz-2 e un sito di lancio in costruzione per Angara”, ha dichiarato il Cremlino in un comunicato.