Rotte migratorie sospette da Minsk a Bengasi preoccupano l'Ue. C’è la Russia dietro?

La Commissione europea sta conducendo un'indagine su alcuni voli insoliti operati da Minsk verso Bengasi, sospettando che possano far parte di una strategia russa volta a incentivare una nuova ondata migratoria verso il Sud Europa, secondo quanto riferito da un funzionario europeo a Euractiv.

I voli, effettuati dalla compagnia Belavia, hanno fatto nascere dubbi a Bruxelles su una possibile collaborazione con le autorità dell’est della Libia, in particolare con il generale Khalifa Haftar, noto per i suoi stretti legami con Mosca.

Un rappresentante dell’Ue ha sottolineato che la frequenza e le modalità di questi voli sollevano interrogativi su un potenziale coinvolgimento nell'organizzazione dei flussi migratori irregolari.

Tra gennaio e giugno 2025, oltre 27.000 migranti sono giunti in Italia dalla Libia e più di 7.000 hanno raggiunto Creta, un numero tre volte superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2024.

L’Europa ha già vissuto una situazione simile nel 2021, quando la Bielorussia fu al centro di una crisi ai confini con Polonia, Lituania e Lettonia, legata all’arrivo massiccio di migranti.

Si ritiene che anche allora la Russia fosse implicata in maniera indiretta, mentre il presidente bielorusso Lukashenko facilitava l’afflusso di migranti in Europa attraverso concessioni di visti e voli provenienti da Medio Oriente e Africa.

Bruxelles teme ora che Mosca stia tentando una strategia simile attraverso la Libia, utilizzando la migrazione come “arma” per creare divisioni all’interno dell’Unione.

Secondo la Grecia, l’Unione europea starebbe trascurando un altro attore della crisi attuale: la Turchia.

Atene è allarmata dalle recenti aperture diplomatiche di Ankara sia verso la Libia che verso l’Italia. Lo scorso venerdì, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha ospitato ad Ankara un incontro trilaterale con la premier italiana Giorgia Meloni e rappresentanti libici per discutere di migrazione e cooperazione energetica; una riunione da cui la Grecia è stata esplicitamente esclusa.

I funzionari greci temono che l’incontro segni un cambiamento negli equilibri regionali, soprattutto alla luce del recente riavvicinamento tra la Turchia e il filo-Cremlino Haftar, e dei piani turchi per riaprire il proprio consolato a Bengasi.

Preoccupa inoltre ad Atene il tentativo di Ankara di attuare un controverso accordo sui confini marittimi con la Libia, che ignora l’esistenza dell’isola greca di Creta.

L’UE non riconosce tale accordo marittimo, ha ribadito il funzionario europeo, ricordando che la questione è stata sollevata dall’alta rappresentante Kaja Kallas durante la sua visita in Turchia lo scorso gennaio.

Nel frattempo, l’opposizione greca ha criticato il governo per essere stato messo ai margini a livello diplomatico nella regione, accusando la premier italiana Giorgia Meloni di aver pugnalato alle spalle il suo (ex) stretto alleato nell’Ue, il premier greco Kyriakos Mitsotakis, non invitandolo all’incontro.

L’eurodeputato di sinistra Nicolas Farantouris ha dichiarato a Euractiv che il Paese rischia di trovarsi geopoliticamente accerchiato dai propri vicini, e ha avvertito i partner europei che la Turchia sta giocando un ruolo destabilizzante sia in Medio Oriente che in Libia.

Ha esortato il governo greco a organizzare un vertice con Cipro, Libia ed Egitto - quest’ultimo alleato della Grecia sui confini marittimi e contrario alle ambizioni turche.

Tuttavia, al momento, i rapporti tra Grecia ed Egitto sono tesi a causa di una disputa diplomatica sul progetto del Cairo di confiscare un antico monastero greco-ortodosso situato ai piedi del Monte Sinai.