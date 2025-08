La Sirenetta è “brutta, volgare e pornografica”. E Copenaghen rimuove il corpo (nudo) del reato

Copenaghen – Quella Sirenetta è “brutta e pornografica”. Il corpo del reato. C'era una volta, in fondo al mare, un regno magico governato dal Re degli abissi. La fiaba è subacquea, lo scandalo in superficie. Una statua quattro metri per sei collocata al Forte di Dragør, nell’area delle ex fortificazioni marittime di Copenaghen (il Forte venne costruito su un'isola artificiale nel 1910-1915 per difendere la capitale danese). E’ qui la grande Ariel “sessualizzata”, creatura mitologica metà pesce e metà pin up grandi forme: “Il sogno erotico di un uomo su come dovrebbe essere una donna”. L’agenzia danese della Cultura, scrive il britannico Guardian, sta rimuovendo la “Den Store Havfrue” (la Grande Sirena) perché “non sarebbe in linea con il patrimonio culturale del sito, risalente al 1910”. Apriti mare.

La Sirenetta sexy troppo sexy non è l’iconica statuina in bronzo (125 cm di altezza per 175 kg) che accoglie i naviganti al molo di Langelinie, uno dei simboli letterari-turistici della Danimarca di Hans Christian Andersen. Questa pesa 14 tonnellate. L’ha realizzata l’artista Peter Bech che, per inciso, ha dichiarato: “Non capisco le critiche”, il seno della donna di pietra è semplicemente “di dimensioni proporzionate” alla sua scala. Tant’è. Il critico d’arte di Politiken ha parlato di statua “pornografica”. Sul quotidiano Berlingske (il più antico di Danimarca, inchiostro nobile) è stato scritto: “Difficile che quest’opera aiuti molte donne ad accettare il proprio corpo”. Una Sirenetta “volgare, poco poetica e indesiderabile”. Chiosa finale: “Siamo soffocati da corpi invadenti nello spazio pubblico”.

L’attenzione morbosa rivolta al seno della scultura è “body shaming”, sostengono alcuni columnist di Berlingske. Ma siamo sicuri? Una domanda, alla fine, innerva il dibattito: “Ma i seni femminili nudi devono avere una forma e una dimensione accademicamente accettabile per poter apparire in pubblico?”. Esistono corpi femminili giusti e sbagliati? Sobri e volgari? La malizia è nell’occhio di chi guarda? Sembra un po’ di risentire il dibattito sulle forme statuarie di Manuela Arcuri sul lungomare pugliese di Porto Cesareo. Era il 2002, l’Italia del Bagaglino. Ma sembra ieri, anzi, la Copenaghen di oggi.

La Grande Sirena di Peter Bech era stata installata al molo di Langelinie a Copenaghen, vicino alla Piccola (e originale), e poi rimossa nel 2018 dopo che i residenti l’avevano definita “finta e volgare”. Successivamente la Sirenona ha traslocato al Forte di Dragør, fino a quando l’agenzia danese per i palazzi e la cultura è intervenuta a marzo, richiedendone la rimozione. Secondo quanto riportato dal Guardian, il Comune di Dragør avrebbe rifiutato il generoso dono di Bech (“Ve la regalo”, in sintesi). Helle Barth, presidente della commissione urbanistica, ha detto a Berlingske che, sebbene fosse “un’offerta gentile”, la Sirenona è “semplicemente difficile da collocare. Occupa troppo spazio”.

La piccola SIrenetta di Copenaghen

Non meno divisiva è la storia della “vera” Sirenetta, la statua con lo sguardo malinconico rivolto al mare. A richiederne la realizzazione fu, nel 1909, Carl Jacobsen, il fondatore della Carlsberg. Conquistato dalla fiaba di Andersen, vista sotto forma di balletto a teatro, l’imprenditore commissionò la scultura all’artista Edvard Eriksen. Quattro anni di lavori dopo, ecco la Sirenetta con le fattezze della moglie Eline e il volto della ballerina Ellen Price. L’opera, rivelata alla città di Copenaghen il 23 agosto del 1913, è stata ripetutamente attaccata da vandali, esponenti di movimenti situazionisti, ladri. Danneggiata e ricostruita, deturpata e ritoccata. Ma sempre elegante. Almeno lei.