Cina, 27 jet e 13 navi militari intorno a Taiwan

Fino alle 6 locali (24 in Italia) sono stati rilevati 27 aerei e 13 navi da guerra cinesi intorno a Taiwan, a seguito del record di 20 navi segnalate durante le più grandi manovre militari mai effettuate dalla Marina di Pechino nel Pacifico occidentale. Il gruppo della portaerei Shandong e due gruppi di azione di superficie hanno attraversato il Mar delle Filippine, a est di Taiwan, per esercitazioni militari non programmate, senza preavviso e senza precedenti. Tali operazioni cinesi, in costante aumento, mirano a rendere più complicata la comprensione di un'eventuale invasione.