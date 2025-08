West Nile: morto un uomo a Latina, è l’11esima vittima in Italia

Roma, 4 agosto 2025 – Ancora una vittima per West Nile. Un uomo di 77 anni è morto presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus. Il paziente, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio, soffriva di patologie croniche pregresse.

In Italia i decessi salgono a 11: 1 in Piemonte, 4 nel Lazio e 5 in Campania. I contagi, secondo gli ultimi rilevamenti ufficiali, dovrebbero aver superato il centinaio. "Modelli matematici dicono che il picco sarà nella seconda-terza settimana di agosto, quindi siamo ancora in una fase di crescita, simile a quella degli scorsi anni, ma con un'estensione geografica maggiore – ha spiegato qualche giorno fa il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano –. Anche i dati degli Ecdc, i Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie, indicano che la problematica West Nile si sta evidenziando in diversi Paesi": al momento 5, con l'Italia in testa seguita da Grecia, Romania, Bulgaria e Francia.

Va ricordato che l'80% dei casi di persone colpite da West Nile è asintomatico, mentre il 20% è in qualche modo sintomatico: il 19% degli infettati ha manifestazioni di intensità diversa, con febbre, dolori muscolari, disturbi gastroenterici o altro, sintomi a volte difficili da ricondurre in modo specifico al virus; l'1% ha invece anche una manifestazione neurologica, più facilmente correlabile all'infezione da virus West Nile.