Ostaggi Hamas, media: “Netanyahu valuta azione militare per liberarli”. Ex capi sicurezza d’Israele a Trump: “Fermi la guerra”

09:57

Ex capi della sicurezza d'Israele a Trump: "Fermi la guerra"

Quasi 600 ex funzionari della sicurezza israeliana, tra cui diversi ex capi del Mossad e dello Shin Bet, hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di fare pressione sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla guerra a Gaza. La lettera del movimento dei Comandanti per la Sicurezza di Israele (Cis) è firmata da 550 ex spie, militari, agenti di polizia e diplomatici. Tre ex capi del Mossad, cinque ex capi dello Shin Bet e tre ex capi di stato maggiore dell'esercito sono tra i firmatari di questa lettera, resa pubblica nella notte tra domenica e lunedì.

"Secondo il nostro giudizio professionale, Hamas non rappresenta più una minaccia strategica per Israele e la nostra esperienza ci dice che Israele ha tutto ciò che serve per gestire le sue residue capacità terroristiche, a distanza o in altro modo", hanno scritto gli ex funzionari secondo cui "gli ostaggi non possono aspettare". "Questa guerra è iniziata come una guerra giusta. Era una guerra difensiva. Ma una volta raggiunti tutti i suoi obiettivi militari, una volta ottenuta una brillante vittoria militare contro tutti i nostri nemici, questa ha cessato di essere una guerra giusta. Sta portando lo Stato di Israele alla perdita della sua sicurezza e identità - afferma Ami Ayalon, ex direttore dello Shin Bet, in un video diffuso da Csi -. Abbiamo il dovere di alzarci in piedi e dire ciò che dobbiamo dire".

Quindi l'appello per "porre fine alla guerra, riportare indietro gli ostaggi, porre fine alle sofferenze e formare una coalizione regionale-internazionale che aiuti l'Autorità Nazionale Palestinese (una volta riformata) a offrire ai cittadini di Gaza e a tutti i palestinesi un'alternativa ad Hamas e alla sua ideologia perversa''.