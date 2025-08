Spagna, collisione in volo con un uccello: atterraggio di emergenza per un aereo Iberia

Madrid, 4 agosto 2025 – Collisione in volo tra un aereo è un uccello, il velivolo Iberia costretto a fare dietrofront dopo il decollo e ricorrere a un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di partenza. L’impatto col volatile ha causato danni importanti al muso dell'apparecchio e ad uno dei motori. È successo a un Airbus A321XLR – in servizio da pochi mesi – della compagnia Iberia in volo tra Madrid e Parigi.

I danni riportati dall'aereo Iberia sul muso e a uno dei motori

Nelle immagini postate dopo l'atterraggio ieri a Madrid si vede l'ampio squarcio provocato dall'impatto con l’uccello nella parte anteriore dell'aereo. L'atterraggio si è svolto in sicurezza e nessuno è rimasto ferito a bordo, è stato precisato dalla compagnia di bandiera spagnola.