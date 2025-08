Simona Cinà. I vestiti, l'alcol, il corpo nella piscina: ecco i punti chiariti dalla Procura

Bagheria (Palermo), 4 agosto 2024 - Cosa è successo alla festa nella quale è morta Simona Cinà? La pallavolista 20enne è stata trovata senza vita nella piscina della casa in cui si stava svolgendo un party di laurea. La famiglia subito dopo il ritrovamento del corpo aveva manifestato, nel corso di una conferenza, alcuni dubbi sui soccorsi, sull'assenza dei vestiti della ragazza, sulla mancanza di alcolici nella casa e sui "silenzi" dei ragazzi presenti alla festa.

Una serie di quesiti sui quali la Procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo (ma la pista principale resta quella del malore) nei confronti di ignoti, ha oggi voluto fare una serie di precisazioni invitando a evitare di "diffondere informazioni non veritiere" in attesa dell'autopsia (prevista per giovedì) che potrebbe già dare alcune risposte già decisive sui motivi del decesso della ragazza.