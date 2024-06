Putin in Corea del Nord, Kim Jong Un: “Nuova era di prosperità”. Lo zar: “Apprezziamo il vostro sostegno”

Roma, 19 giugno 2024 - Si è aperta una "nuova era di prosperità" nelle relazioni tra Russia e Corea del Nord, il vertice bilaterale tra Kim Jong Un e Vladimir Putin sta rafforzando la "cooperazione strategica" tra i due Paesi, impegnati a combattere "decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti". Oggi in onore della visita del presidente russo, arrivato ieri a Pyongyang, c'è stata la cerimonia di benvenuto nella piazza Kim Il-Sung di Pyongyang, riservata alle principali parate e celebrazioni del regime nordcoreano. Dopo i due leader si sono incontrati al Palazzo degli Ospiti di Kumsusan, dove Putin soggiornò in occasione della sua prima visita di 24 anni fa in Corea del Nord.

Putin: “Apprezziamo il sostegno della Corea del Nord”

Putin, riportano le agenzie di stampa russe, ha detto a Kim Jong Un di "apprezzare" il sostegno della Corea del Nord alla politica russa. "Apprezziamo molto il vostro sostegno sistematico e permanente alla politica russa, anche sulla questione ucraina". Sostegno che secondo Seul e Washington si è concretizzato con la fornitura di armi alla Russia per il conflitto in Ucraina, in violazione delle sanzioni Onu. Accuse che Mosca e Pyongyang hanno ufficialmente respinto.

Vladimir Putin e Kim Jong Un a Pyongyang

Mosca e Pyongyang legate da decenni di solida amicizia

E per inquadrare le relazioni tra Mosca e Pyongyang è pronto un "nuovo documento fondamentale" ha annunciato il presidente russo durante il vertice. Lo zar ha elogiato la cooperazione tra i due Paesi "che si basa sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco degli interessi". La "Russia e la Corea del Nord sono legate da decenni da una solida amicizia e da uno stretto rapporto di vicinato", ha ricordato il presidente russo, auspicando che il prossimo incontro con Kim Jong Un avvenga a Mosca. "Sono molto contento del nostro nuovo incontro, spero che il prossimo si svolga in Russia, a Mosca", ha detto il presidente russo al leader nordcoreano.