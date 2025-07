Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”

Roma, 22 luglio 2025 – “Si sta consumando una guerra totale nella Striscia di Gaza. Nessuno può dimenticare l’orrore del 7 ottobre 2023, ma, anche se qualcuno ha compiuto una strage d’innocenti, non trova alcuna legittimazione la condanna a morte dell’intero popolo palestinese. Israele sta togliendo la vita con le bombe, gli spari, le malattie e la fame a donne, bambini e anziani”. Il grido di dolore dei kazawi travalica i confini e arriva fino al vicino Iraq, al cuore ferito del cardinale Louis Raphaël Sako, 77 anni, patriarca di Bagdad dei Caldei, le cui parole fanno il paio con quelle del patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzabala, ai media vaticani (“A Gaza non è giustificabile quanto sta facendo il governo israeliano”). Il tutto mentre, a chilometri di distanza, a Castel Gandolfo, papa Leone XIV telefona al presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, per “enfatizzare l’urgenza di prestare soccorso a chi è maggiormente esposto alle conseguenze del conflitto e di permettere l’ingresso adeguato di aiuti umanitari”, come si legge in una nota della Santa Sede.

Sessantamila morti nella Striscia, un genocidio, patriarca Sako?

“È nella realtà dei fatti, nella sostanza di quanto sta accadendo. Alle vittime vanno aggiunti anche i feriti e gli sfollati”.

Hanno fatto il giro del mondo le foto del patriarca Pizzaballa, che venerdì ha portato 500 tonnellate di aiuti alla popolazione stremata di Gaza.

“La priorità adesso è senz’altro l’accesso di generi alimentari e medicine. Israele purtroppo non si fa scrupoli ad impedire che i camion degli aiuti si facciano strada tra le macerie”.

Giusta allora la pressione esercitata su Tel Aviv da Leone XIV per far arrivare i soccorsi?

“La sua è una voce profetica che può essere ascoltata anche da chi, pur non essendo cristiano, ha una coscienza. Tuttavia, bisogna essere realisti. Non basta... C’è chi può incidere di più sulle parti, Hamas e Israele, perché, allargando il raggio d’azione, raggiungano un cessate il fuoco”.

Anche la Santa Sede sta a suo modo isolando Israele per riportarla al tavolo dei negoziati?

“Le trattative sono la priorità, ma non so se a livello internazionale si stia facendo abbastanza. Lo scandalo maggiore è che quanto sta accadendo nella Striscia continua a verificarsi senza che nessuno pronunci parole nette e ferme di condanna del governo Netanyahu”.

Che ruolo può giocare Donald Trump nel quadrante mediorientale?

“Lui parla sempre di pace, dice che può fare tacere le armi da un giorno all’altro. Al contempo, lui stesso è quello che può anche alimentare i conflitti. Il contesto geopolitico oggi è cambiato, dall’Ucraina alla Siria, dalla Terra Santa al Sudan. I diritti umani sono cancellati, le norme internazionali calpestate. Conta solo il denaro”.

Pensa che la telefonata di Netanyahu al Papa, nella quale il primo ha ribadito la versione dell’errore militare dietro all’attacco alla chiesa, non abbia convinto del tutto la Santa Sede, da qui la richiesta di verità del segretario di Stato vaticano?

“È probabile, così come di per sé è credibile anche che l’esercito si sia sbagliato. Tuttavia, come Chiesa non dobbiamo prestare il fianco al settarismo. Non è che possiamo indignarci solo quando sono colpiti dei cristiani. In Iraq, dove siamo una minoranza, la nostra condanna è la stessa anche se è presa di mira una moschea o una sinagoga”.

C’è il rischio che i già difficili rapporti fra Israele e Santa Sede possano compromettersi?

“Non dobbiamo guardare solo alle relazioni particolari. Dobbiamo essere fautori di una pace duratura per israeliani e palestinesi”.