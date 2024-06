La Cina mostra i muscoli. Dallo scontro col G7 al balzo atomico: "Xi a disagio, teme l’isolamento"

Una super potenza, che in realtà è ancora un Paese in via di sviluppo, sempre più in difficoltà nei confronti dell’Occidente. La Cina sta manifestando segnali che bene evidenziano il suo disagio, sotto diversi punti di vista: militare, diplomatico, commerciale e nucleare. Il Dragone sta giocando la sua battaglia con l’Occidente in modo aperto, ma rischia di rimanere da solo a combatterla, perché la cordata di nazioni che teoricamente la dovrebbe seguire, spesso ha interessi divergenti e soprattutto viaggia in ordine sparso. "Pechino si sente sotto assedio dai tempi di Trump – spiega Alessia Amighini, docente all’Università del Piemonte Orientale e senior associate research fellow all’Ispi –. Questo spiega tante mosse che possono essere motivate dalla volontà di segnare un punto, anche solo a livello simbolico". In effetti la Cina sembra molto attiva sotto questo punto di vista. Tutto sta a vedere se queste manifestazioni si manterranno a livello dimostrativo o saranno oggetto di escalation.

Il presidente della Cina, Xi Jinping

Acque agitate

I rapporti con il vicinato sono nervosi. In meno di tre settimane, Pechino ha organizzato una imponente esercitazione militare attorno all’isola di Taiwan. Una mossa largamente annunciata e attesa, alla quale però ha fatto seguito, tre giorni fa, un incidente nelle acque del Mar Cinese Meridionale. La Cina ha accusato una nave filippina di aver causato una collisione con una delle imbarcazioni della propria Guardia Costiera. L’incidente non è avvenuto in un luogo a caso, bensì attorno all’atollo Second Thomas Shoal, che la Cina rivendica come parte del proprio territorio e dove le Filippine hanno un avamposto militare con la nave da guerra Brp Sierra Madre, lì incagliata dal 1999.

Parole grosse

Anche dal punto di vista diplomatico, Pechino non sembra avere intenzione di assumere atteggiamenti concilianti. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Lin Jian, non ha certo usato mezzi termini e ha definito la dichiarazione finale del G7 "piena di arroganza, pregiudizi e bugie". "La modalità in cui si esprimono i diplomatici cinesi – continua la professoressa Amighini – è stata definita dagli inglesi Wolf warrior diplomacy . Si tratta di un approccio volutamente muscolare, che poco ha a che vedere con la diplomazia, molto invece con la volontà di alzare i toni e imporre quella che si colloca a metà fra un’ambizione di potere o, in questo caso, il voler esercitare una sorta di deterrenza diplomatica".

Occhio per occhio

Un’altra pratica che caratterizza Pechino è la ritorsione commerciale e anche questa volta la schermaglia cinese non si è certo fatta attendere. Il Dragone ha lanciato un’indagine antidumping su prodotti importati dall’Unione Europea legati alla carne di maiale. Bruxelles avrà 20 giorni di tempo per rispondere alle ‘opinioni’ sulla vicenda. "Va ricordato – spiega ancora la professoressa Amighini – che la Cina è un Paese in via di sviluppo di fatto e di diritto. E quindi all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio entra con una posizione di tipo preferenziale perché non deve sottostare a tutte le regole che riguardano invece le economie di mercato. Il ricatto commerciale è uno strumento per loro prezioso e continuerà a essere così".

Un Dragone atomico

C’è infine il capitolo nucleare, con Pechino che ha oltre 500 testate e un arsenale in costante crescita. A queste, vanno affiancate le centrali nucleari, che sono in aumento e con le quali Pechino vorrebbe portare avanti la sfida della transizione energetica. Quella nucleare è la sfida che la Cina deve accettare per essere considerata a pieno titolo una potenza globale. E anche qui non è soggetta ai limiti dei trattati internazionali, a cui devono sottostare altre potenze.