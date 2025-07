L’Iran, l’uranio arricchito e l’assist a Trump. Il tycoon: “Ora la Cnn mi chieda scusa”. Poi minaccia: “Pronti a bombardare di nuovo”

Roma, 22 luglio 2025 - L'Iran non è disposto a rinunciare all'arricchimento dell'uranio, ha affermato il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito tuonato: pronti a ulteriori azioni militari contro Teheran, se i precedenti non fossero bastati.

Donald Trump

Ma il tycoon è sembrato più preoccupato di dare una risposta alla Cnn, che di mandare un messaggio a Teheran, pretendendo piuttosto le scuse del network, colpevole di aver messo in dubbio l'efficacia di quei bombardamenti contro i siti nucleari dell’Iran. Sul suo social Truth Trump ha anche citato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che aveva parlato di gravi danni alle centrali nucleari iraniane. "Certo che lo sono, proprio come ho detto, e lo faremo di nuovo, se necessario!", ha scritto il presidente, stizzito dalla "Cnn, che diffonde fake news, dovrebbe licenziare immediatamente il suo finto 'reporter' e scusarsi con me e con i grandi piloti che hanno 'DISTRUTTO' i siti nucleari iraniani. La Cnn sta perdendo molto in termini di ascolti, così come MSDNC!".

Così Araqchi, involontariamente, ha fatto un favore al numero uno della Casa Bianca, ammettendo che durante la guerra con Israele il Paese aveva subito gravi danni ai siti nucleari, e smentendo così i reportage della Cnn. E non è un caso se il ministro degli Esteri di Teheran lo ha detto intervistato da Fox News, da sempre vicina a Trump: "Il programma è stato interrotto perché il danno era grave ed esteso. Ma è chiaro che non abbandoneremo l'arricchimento perché è un risultato dei nostri scienziati. E ora, cosa ancora più importante, è una questione di orgoglio nazionale".

Araqchi ha quindi sottolineato il massiccio attacco subito degli impianti nucleari e gli ingenti danni sono ancora in fase di valutazione approfondita. "I nostri impianti sono stati gravemente danneggiati e l'Organizzazione per l'Energia Atomica sta valutando l'entità del danno. Ma per quanto ne so, è stato gravemente danneggiato".

Mentre sull'altro quesito scaturito dopo i bombardamenti Usa, cioè se l'Iran fosse riuscita a mettere in salvo l'uranio arricchito prima che i B-2 americani colpissero, Araqui è rimasto molto vago: "Non ho informazioni dettagliate", aggiungendo che l'Agenzia iraniana per l'energia atomica sta "valutando esattamente cosa sia successo ai nostri materiali nucleari e ai nostri materiali arricchiti".

Araqchi ha confermato che "Teheran è aperta ai colloqui con Washington, ma al momento non a quelli diretti", come i cinque round di colloqui nucleari tenuti con gli Usa prima della guerra con la mediazione dell'Oman, incontri dove non si è riusciti a raggiungere un accordo sul limite consentito all'Iran per l'arricchimento dell'uranio.