Obama arrestato: il video fake creato dall’Ai e pubblicato da Trump

Roma, 21 luglio 2025 – Barack Obama arrestato nello Studio Ovale della Casa Bianca davanti a un Donald Trump che se la ride di gusto: è l'ultimo video fake creato dall'intelligenza artificiale e postato dall'attuale presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il finto filmato arriva dopo le accuse della direttrice dell'intelligence statunitense Tulsi Gabbard, secondo cui Obama e alti funzionari dei servizi segreti avrebbero messo in atto e diffuso la storia dell'intesa tra Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin durante le elezioni presidenziali del 2016.

Il finto arresto di Barack Obama nel video creato dall'intelligenza artificiale e postato da Donald Trump (social Truth)

Il falso video non si limita a mostrare il momento in cui Obama viene preso di peso e portato via da agenti dell'Fbi, ma lo fa vedere anche dopo in cella, dietro le sbarre, in tuta arancione (l'abbigliamento dei detenuti). A corredo di tutto la scritta "nessuno è al di sopra della legge", frase più volte usata dai democratici nei confronti dello stesso Trump, da ultimo nel caso del processo legato ai pagamenti all'ex pornoattrice Stormy Daniels. Anzi, nello stesso post, il tycoon rilancia anche un collage TikTok in cui vari leader dem pronunciano questa frase.

Non è certo la prima volta che Donald Trump fa ricorso all’AI, postando video e immagini generate a suo uso e consumo. Tuttavia cavalcare le accuse mosse a Obama può tornargli utile, visti i recenti malumori all'interno del mondo Maga legati all’impossibilità di accedere alle carte dello scandalo Jeffrey Epstein. Scandalo che rischia di travolgere lo stesso tycoon, che del finanziere morto suicida in carcere era amico. "Non c'è un solo giudice che prenderebbe sul serio queste accuse a Obama – ha commentato il deputato Jim Himes, capogruppo democratico della commissione Intelligence alla Camera –. Questo è un tentativo di riscrivere la storia e distrarre da altre questioni più scomode per il presidente".