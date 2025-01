di Giampaolo PioliNEW YORKUna delle città più grandi e ricche d’America è assediata da incendi devastanti che stanno trasformando Los Angeles in uno scenario apocalittico. I morti sono saliti a cinque, ma il bilancio sembra destinato ad aumentare. Decine di feriti sono ricoverati in ospedale, alcuni in condizioni gravi. Gli sfollati sono 180.000, mentre altre 200.000 persone sono pronte a evacuare. Le fiamme, alimentate da venti a 150 chilometri orari, hanno devastato migliaia di edifici, comprese le iconiche ville multimilionarie di Pacific Palisades, Malibu e Santa Monica. Tra i volti noti colpiti dall’emergenza figurano Paris Hilton, Billy Crystal, Jamie Lee Curtis e Anthony Hopkins. Anche Hunter Biden, figlio del presidente, è stato costretto ad abbandonare la sua abitazione.

La situazione è drammatica anche per la collina di Hollywood: il famoso cartello è stato lambito dalle fiamme, mentre Sunset Boulevard è stato incenerito. Il Sunset Fire, che aveva minacciato edifici simbolici come il Dolby Theatre, sembra essere sotto controllo, ma l’apocalisse prosegue nelle aree circostanti. Kristin Crawley, capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, ha definito l’incendio "il peggior disastro naturale nella storia della città". La risposta delle autorità, seppur massiccia, appare insufficiente contro la furia delle fiamme. Oltre 1.200 vigili del fuoco, supportati dalla Guardia Nazionale e da 395 detenuti addestrati per fronteggiare gli incendi, stanno tentando di contenere i roghi con linee tagliafuoco, ma la scarsità d’acqua complica le operazioni. Molte colonnine idranti sono esaurite, e interi reservoir si sono prosciugati.

Le conseguenze si estendono anche alla politica. Il presidente Joe Biden ha annullato un viaggio di tre giorni in Italia per seguire la crisi e ha promesso di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie. Tuttavia, le tensioni tra democratici e repubblicani si acuiscono: Donald Trump e i suoi sostenitori accusano il governatore Gavin Newsom e la sindaca Karen Bass di cattiva gestione. Bass, rientrata in fretta da un viaggio in Ghana, è nel mirino per i tagli al budget dei vigili del fuoco.

Le ripercussioni economiche sono enormi. Si stima che gli incendi abbiano bruciato oltre 10.000 ettari, lasciando 95.000 persone senza elettricità e compromettendo le reti idrica ed elettrica. Alcuni residenti di Pasadena sono stati avvertiti di non bere l’acqua del rubinetto. Intanto, secondo Moody’s e Jp Morgan, le assicurazioni si preparano a perdite per 10 miliardi di dollari, ma molte compagnie hanno già smesso di garantire nuove polizze in California, rendendo incerto il futuro della ricostruzione.

La catastrofe ha avuto un impatto anche sull’industria del cinema. La Disney ha chiuso il quartier generale di Burbank, mentre Universal ha sospeso le attività del suo parco a tema. Produzioni di serie come Grey’s Anatomy e Ncis sono state interrotte, e eventi come le nomination degli Oscar sono stati rimandati.

Mentre la battaglia contro le fiamme continua, i residenti affrontano un mix di paura e incertezza. Tra saccheggi e coprifuoco, Los Angeles vive uno dei momenti più difficili della sua storia, con un futuro che sembra sempre più minacciato dai cambiamenti climatici e dalla gestione delle risorse naturali.