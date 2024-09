Orso polare ucciso in Islanda: era arrivato dalla Groenlandia ‘a bordo’ di un iceberg

Roma, 23 settembre 2024 – Un rarissimo orso polare è stato ucciso dalla polizia in Islanda, dopo che si era ‘avventurato’ in un villaggio nell’ovest del Paese. Lo racconta il Guardian, che specifica che si trattava del primo avvistamento di un esemplare della specie dal 2016.

Gli orsi polari non sono nativi dell’Islanda, ma non è insolito che raggiungano l’isola dalla Groenlandia ‘viaggiando’ a bordo di ‘zattere di ghiaccio’. E quando succede, può accadere che si spingano nelle zone urbane in cerca di cibo, spesso carente per via del riscaldamento climatico.

Ed è proprio questo ciò che è accaduto la scorsa settimana. L’orso polare è stato avvistato dal proprietario di una casa vacanze in un piccolo villaggio sperduto e poco popolato. Spaventato, l’uomo si è chiuso in casa e ha chiamato la figlia a Reyhjavik, per chiederle aiuto.

Una volta arrivata sul posto, la polizia ha contattato l’Agenzia nazionale per l’ambiente, che si è rifiutata di trasferire l’orso polare in un’altra zona del Paese, più consona all’animale e più distante dai centri abitati. Gli agenti si sono dunque trovati difronte a un’unica soluzione: quella di sparare al plantigrado.

Si trattava di un giovane orsetto, dal peso di 150-200 chilogrammi, giunto sull’isola dopo aver ‘navigato’ per circa 300 chilometri dalla Groenlandia. I resti dell’animale sono stati portati all’Istituto nazionale di storia naturale per una serie di studi che accerteranno le sue condizioni di salute al momento della morte e l’eventuale presenza di parassiti e infezioni. Le pelle e il cranio potrebbero essere conservati come parte della collezione del centro di ricerca.

Un elicottero della Guardia costiera ha sorvolato la zona dell’avvistamento alla ricerca di altri esemplari, ma non sembra ce ne siano. L’orso polare è una specie protetta in Islanda, e la loro uccisione è vietata dalla legge. Tuttavia, delle eccezioni sono permesse qualora gli animali si avvicinino troppo alle persone, mettendone in rischio l’incolumità. In ogni caso, gli attacchi degli orsi polari agli esseri umani sono eventi piuttosto rari, seppur imprevedibili.