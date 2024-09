“Hvaldimir ucciso da un proiettile”. Il giallo del beluga sospettato di essere una spia russa

Roma, 5 settembre 2024 – La morte del beluga Hvaldimir, salito agli onori delle cronache nel 2019 perché sospettato di essere una spia russa, non sarebbe un decesso naturale o una casualità. Secondo l’associazione ambientalista OneWhale, Hvaldimir “è stato colpito a morte”.

Il cetaceo è stato trovato senza vita negli scorsi giorni nel porto di Stavanger, nel sud-ovest della Norvegia. Regina Haug, fondatrice di OneWhale, ha raccontato: “Quando ho visto il suo corpo e le numerose ferite, ho capito subito che era stato colpito a morte”. Secondo l’associazione, ci sarebbe anche un proiettile nel corpo di Hvaldimir.

OneWhale seguiva e monitorava gli spostamenti del beluga dal 2019, quando per la prima volta era stato avvistato mentre indossava una sorte di imbracatura, su cui era scritto “Equipaggiamento San Pietroburgo”, e una telecamera GoPro. La presenza di questa attrezzatura aveva acceso il sospetto che l'animale facesse parte un programma di spionaggio russo.

Hvaldimir è statp avvistato per la prima volta nelle acque norvegesi nel 2019 (Ansa)

“Non c'è alcun dubbio che questo animale gentile e mansueto sia stato ucciso in modo insensato. Cercheremo di ottenere giustizia per Hvaldimir e speriamo che qualcuno si faccia avanti con informazioni sul suo omicidio” ha detto Haug. “Le ferite riportate dalla balena sono allarmanti e di natura tale da non poter escludere un atto criminale: è scioccante”, ha dichiarato il direttore dell’associazione animalista Noah, Siri Martinsen.OneWhale e Noah hanno presentato una denuncia alla polizia locale e all'autorità nazionale norvegese.

Manca ancora l’ufficialità dell’autopsia, che dovrebbe determinare in via defnitiva la causa della morte. L’Istituto veterinario norvegese dovrebbe consegnarla entro 3 settimane. La polizia norvegese ha intanto dichiarato ai media locali, citati dalla BBC, che avrebbe esaminato la questione “per determinare se ci siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine”. Con un'età stimata di circa 15 anni, Hvaldimir non era vecchio per una balena Beluga, che può vivere fino a 60 anni.

Il beluga si era avvicinato per la prima volta alle imbarcazioni norvegesi nell'aprile 2019 vicino all'isola di Ingoya, a circa 415 km da Murmansk, dove ha sede la Flotta del Nord della Russia: l'avvistamento ha attirato l'attenzione perché i beluga sono raramente visti così a sud dell'alto Artico. La Russia ha una storia di addestramento di cetacei come i delfini per scopi militari e il sito web Barents Observer ha identificato recinti per balene vicino alle basi navali nella zona nord-occidentale di Murmansk.