Orban riceve Salvini: “Sei il patriota più ricercato d’Europa”

Budapest, 20 settembre 2024. “Ho incontrato il patriota più ricercato d’Europa. Salvini, sei il nostro eroe e sarai sempre benvenuto nel nostro Paese”. Il premier ungherese Viktor Orban, dopo aver ricevuto a Budapest il segretario della Lega, versa miele sulla Nutella. Il vicepremier italiano è in visita nella capitale magiara per il consiglio informale dei ministri dei Trasporti, ma ha comunque trovato il tempo per un faccia a faccia di oltre un’ora con il compagno di coalizione a Strasburgo.

Il porto di Trieste

L’incontro è stata l’occasione per discutere – fa filtrare il Carroccio – i nuovi equilibri all’interno della Ue e la difesa dei suoi confini, ma c’è stato anche spazio per argomenti più concreti, come la collaborazione tra Italia e Ungheria per lo sviluppo del porto di Trieste, che per Orban rappresenta uno sbocco strategico sul Mediterraneo.

L’invasione dell’Ucraina

Salvini e Orban, considerati morbidi nei confronti della Russia, hanno anche parlato del conflitto che da due anni infiamma l’Europa orientale e hanno condiviso l’urgenza di fermare la guerra in Ucrana “così come auspicato autorevolmente anche dal Santo Padre”.

Il processo Open Arms

Orban ha poi chiesto informazioni sul processo che vede coinvolto il vicepremier italiano a Palermo. Il premier ungherese, che lo ha definito “il patriota più ricercato d’Europa”, giocando sulla richiesta di sei anni di carcere dei pm siciliani e sul nome della formazione, i Patrioti, di cui fanno parte la Lega e Fidesz a Strasburgo. Orban ha garantito che ci sarà una delegazione del suo partito in Sicilia, in occasione dell’arringa di Giulia Bongiorno del 18 ottobre.