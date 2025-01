Nuove vignette di Charlie Hebdo

La rivista satirica Charlie Hebdo pubblicherà martedì alcune nuove vignette sulle religioni, all’interno del numero speciale che ha preparato per celebrare il decimo anniversario dell’attacco jihadista che ha colpito la sua redazione a Parigi. "Si tratterà di un numero doppio di 32 pagine" di cui saranno stampate 300mila copie, in vendita per due settimane", ha spiegato il caporedattore Ge’rard Biard. Il 7 gennaio 2015, due terroristi – i fratelli Che’rif e Said Kouachi – uccisero dodici persone nell’attacco alla rivista satirica che aveva pubblicato delle vignette su Maometto, giudicate blasfeme dagli islamisti.