New York, allarme attentati. Alzato il livello di guardia contro attacchi terroristici

New York, 22 novembre 2023 – E' cresciuto a New York il rischio di attentati terroristici a seguito dell'escalation della violenza in Medio Oriente. E' questo l'allarme che lanciano fonti della sicurezza Usa, riporta Cbsnews, mentre la governatrice dello Stato, Kathy Hochul ha già aumentato forze e risorse della Joint Terrorism Task Force in risposta delle valutazioni di nuove minacce che arrivano dal centro di intelligence dello stato di New York che ha registrato un aumento delle comunicazioni riguardo a possibili target da colpire.

Attacco alle Torri Gemelle

"Sto lavorando sodo a livello statale per quello che è in mio controllo", ha detto la governatrice, sottolineando che si sta lavorando anche con le forze federali e l'Fbi, e riferendosi alle "minacce online che abbiamo scoperto" e a"quelle che stiamo indagando".

Nell'informativa del centro di intelligence newyorkese, ottenuta dall'emittente Usa, si parla di un "aumento di minacce terroristiche a New York" e si mette in guardia dal fatto che l'aumento della retorica sia antisemita che anti palestinese sui social possa far aumentare attacchi contro ebrei, musulmani ed arabi.

"L'espansione dell'operazione israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza e l'aumento delle vittime civili fa crescere la possibilità che autori di minacce estremiste violente cerchino di condurre attacchi contro l'Occidente, con il focus sullo stato di New York", si legge nell'informativa che sottolinea come nei messaggi si metta l'attenzione su "attacchi contro 'soft target' come proteste, riunioni di gruppo ed altri eventi".