Esplode veicolo su ponte al confine tra Usa e Canada. Fox: “Attentato terroristico”

Washington, 22 novembre 2023 - Un veicolo è esploso sul Rainbow Bridge, un ponte tra Stati Uniti e Canada, all'altezza delle cascate del Niagara. Fox News, citando proprie fonti, parla di attentato: “All'interno del veicolo c'era molto materiale esplosivo''. Anche l'emittente Nbc parla di “possibile attacco terroristico”. Le due persone all’interno del veicolo sono morte, un agente di frontiera è rimasto ferito. "Ovviamente si tratta di una situazione molto grave”, ha detto il premier canadese Justin Trudeau, senza fornire ulteriori dettagli.

E’ successo tutto poco prima di mezzogiorno (orario locale). Il veicolo esploso, secondo le prime ricostruzioni, stava entrando negli Usa dal Canada percorrendo la Niagara Street Avenue. Arrivato nella piazza del ponte ha accelerato, ha attraversato una recinzione divisoria ed è entrato nelle corsie per le ispezioni, dove è saltato in aria. Un testimone dell'Ontario, Mike Guenther, citato dalla BBC, ha riferito di aver visto sfrecciare sul Rainbow Bridge un'auto alla velocità di 100 miglia (160 km orari), che poi volata in aria esplodendo in una “palla di fuoco”.

Le autorità hanno chiuso tutti i valichi internazionali dell'area occidentale di New York, compresi i ponti Lewiston-Queenston, Whirlpool e Peace Bridges a Buffalo. Gli uffici governativi nelle immediate vicinanze dell'esplosione sono stati evacuati, i controlli al confine sono stati incrementati. All’aeroporto di Buffalo i cani anti-esplosivo vagliano ogni auto in arrivo.

Indaga l’Fbi.

--- Notizia in aggiornamento ---

