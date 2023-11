Parigi, taxi vietato agli ebrei. Insulti e minacce: nuovo episodio di antisemitismo in Francia

Parigi, 22 novembre 2023 – Si moltiplicano gli episodi di antisemitismo in buona parte d’Europa, e in particolare in Francia. Questa volta è toccato ad una famiglie ebrea che un tassista si è rifiutato di far salire sul proprio mezzo di trasporto, insultando e minacciando padre, madre e figli.

Taxi in Francia

Una vicenda accaduta oltre un mese fa ma venuta alla ribalta solo oggi a seguito di un’inchiesta che ha ricostruito la vicenda, verificandone la veridicità.

Una famiglia – padre madre e 3 figli – sbarcata a Parigi in aereo da Tel Aviv quattro giorni dopo il massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre in Israele, è stata respinta da un tassista che ha dato dello "sporco ebreo” all'uomo che si era presentato per salire a bordo con moglie e figli.

Lo scrive oggi Le Canard Enchainé in un articolo dal titolo “Taxi parigini vietati agli ebrei”. Secondo la ricostruzione del settimanale, l'uomo con moglie e 3 figli ha fatto la fila per arrivare al taxi, ma il conducente si è rifiutato di farli salire a bordo.

“Sporco ebreo – gli avrebbe detto – se ti avessi preso io ti avrei sgozzato, tu, tua moglie e i tuoi figli”.

Il padre di famiglia ha fatto una segnalazione alla direzione di polizia incaricata della gestione dei taxi parigini e un'inchiesta – con testimonianze e video – ha confermato i fatti. La Procura ha deciso di aprire un'inchiesta per minacce di stampo razzista ma "per timore di rappresaglie” la famiglia ha rifiutato di sporgere denuncia.

Le informazioni del settimanale Le Canard Enchainé sono state confermate dalla procura. Secondo quanto riferito dai magistrati d'Oltralpe, il tassista verrà processato il 6 maggio prossimo dal tribunale di Créteil, in Francia, per minacce di morte e discriminazione per “motivi religiosi”.

"Non ti carico (a bordo,ndr.), sporco ebreo”, ha dichiarato il tassista di 28 anni, rivolgendosi alla famiglia in fila alla stazione dei taxi di Orly. Sempre secondo la procura, il conducente parigino ha poi dichiarato “per due volte”, in francese e in arabo, "lingua che la vittima comprende”, “'se ti avessi preso nel mio taxi, ti avrei sgozzato, te, tua moglie e i tuoi bambini”.

I fatti risalgono all'11 ottobre. La vittima ha sporto denuncia il giorno stesso, ha precisato la procura. Secondo Le Canard Enchainé, che per primo ha pubblicato l'informazione con il titolo 'Taxi parigini vietati agli ebrei’, la famiglia rientrava dallo Stato ebraico attaccato da pochi giorni dai terroristi di Hamas. La videosorveglianza dello scalo ha permesso di identificare l'autista, posto sotto controllo giudiziario per “minacce di morte, legate alla razza, all'etnia, alla nazione e alla religione” nonché “discriminazione fondata sulla religione” nei confronti della famiglia che si è rifiutato di caricare a bordo.