Chi è Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023. Paladina dei diritti in Iran

Oslo, 6 ottobre 2023 – Il premio Nobel per la Pace è stato vinto da Narges Mohammadi, attivista iraniana per i diritti delle donne, attualmente in carcere. Mohammadi, 51 anni, si trova nella famigerata prigione di Evin, dove finiscono gli oppositori politici e nota per i costanti abusi sui detenuti. Deve scontare una condanna per l’accusa di aver “diffuso propaganda” contro il regime di Teheran. Mohammadi viene premiata per "la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti", sono le parole usate Berit Reiss-Andersen, capo del Comitato norvegese dei Nobel a Oslo, che ha annunciato oggi l'assegnazione del prestigioso riconoscimento.

Una per tutte: il premio per Mohammadi, è anche “un riconoscimento alle centinaia di migliaia di persone (la maggioranza donne) che hanno protestato contro le politiche di discriminazione e oppressione del regime teocratico”.

Nei giorni scorsi l’ultima ribellione: proprio dal carcere, Narges è riuscita a promuovere una protesta insieme ad altre detenute che come lei hanno bruciato i veli. Lo ha fatto nell’anniversario della morte di Mahsa Amini e poche ore dopo l’ultimo caso di violenza brutale del regime ai danni di una donna, quello della 16enne Armita Geravand, in coma dopo essere stata picchiata domenica scorsa dalla sorveglianza della metropolitana di Teheran perché non indossava il velo.

Mohammadi è vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani, da sempre sostenitrice dell’abolizione della pena di morte in Iran, ha portato avanti battaglie radicali mai annacquate dalla paura della repressione, per cui ha sempre pagato un prezzo alto. E’ stata arrestata 12 volte, condannata complessivamente a 30 anni di carcere, oltre alle tante frustate. L’ultima condanna, a “otto anni di carcere, 2 di esilio e 74 frustate” è arrivata nel 2022.

Notizia in aggiornamento