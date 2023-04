Guerra in Ucraina in diretta, Kiev ha un piano per riprendersi la Crimea. Gb: “Molti soldati russi uccisi dall’alcol”

Roma, 2 aprile 2023 - Kiev sta preparando la controffensiva per liberare l'Ucraina dalle forze russe. Una liberazione che per essere completa dovrà puntare anche alla Crimea, ormai in mano ai russi dal 2014. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sempre affermato che la pace ci sarà solo quando i suoi uomini avranno ripreso il controllo di tutto il territorio nazionale, così ora spunta un piano per riprendersi la penisola in mano ai russi. Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov ha rivelato ai media che sono stati pianificati 12 passaggi per la riconquista della Crimea, ma due sono i fondamentali: rimuovere il ponte di Kerch, simbolo dell'annessione russa e già colpito a ottobre con l'esplosione di un camion-bomba, e limitare i diritti dei filorussi e collaborazionisti.

Un soldato del battaglione Da Vinci Wolves ucraino

Il piano ucraino potrebbe riuscire, infatti secondo l'Institute for the study of the war statunitense la Russia è lontana dai suoi obiettivi, e l'annuncio del 22 dicembre del capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, di conquistare i confini amministrativi di Donetsk e Luhansk entro il 31 marzo, alla luce degli scontri, non è stato rispettato. Quindi secondo il report dell'Isw il progetto del Cremlino di una offensiva invernale decisiva per prendere tutto il territorio delle repubbliche ribelli a Kiev è fallito. L'esercito russo è fermo lungo la linea Kupyansk-Svatove-Kreminna-Lyman.