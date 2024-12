Ladislav Német: infiltrazioni russe minano l'unità dell'Unione Europea

Per il suo servizio pastorale nei Balcani, Ladislav Német è un pontiere fra l’Est e l’ovest del Vecchio continente. In questo contesto, il 68enne arcivescovo di Belgrado e vice presidente del Consiglio delle conferenze episcopali europee, denuncia come lo stesso processo d’integrazione dell’Unione Europea "sia minato dalla Russia e non solo".

In questi giorni in Italia, l’alto prelato serbo è stato creato cardinale da papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Cardinal Német, Putin, tra presidenziali in Romania e repressioni delle manifestazioni europeiste in Georgia, è sospettato d’infiltrazioni nelle politiche dei Paesi dell’Est.

"La realpolitik da sempre è caratterizzata dalle penetrazioni dei più forti e grandi nelle vicende dei più deboli e piccoli. Nel caso di specie stiamo parlando poi di Stati satelliti della vecchia Unione sovietica".

A Est monta una certa nostalgia per Mosca? "No, ritengo siano tentazioni fisiologiche in un mondo complesso, movimentato ed insicuro dove si cercano nuove alleanze, mercati e sicurezze".

Da vice presidente dei vescovi europei avverte un tentativo del Cremlino di minare l’unità della Ue? "Sfortunatamente in questo caso Mosca non è sola. Penso alle altre potenze mondiali che, attraverso cospicui investimenti, stanno cercando d’influenzare la politica di vari Paesi dell’Europa in un periodo di crisi dell’Unione".

La Ue ha ancora un futuro? "È il prodotto di un certo momento storico, non esistono né contratti né alleanze eterni. Anche le grandi monarchie europee alla vigilia della Prima guerra mondiale funzionavano, ma non tanto".