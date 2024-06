Julian Assange è libero: ha patteggiato con gli Usa. La madre: “Grazie alla diplomazia silenziosa”

Londra, 25 giugno 0224 – Julian Assange è libero e non sarà estradato negli Usa. È stato scarcerato ieri mattina dalla prigione londinese di Belmarsh il fondatore di WikiLeaks, che nella notte è salito su un volo per le Isole Marianne Settentrionali nel Pacifico, dove atterrerà in giornata.

La svolta è arrivata con il patteggiamento con gli Stati Uniti per il reato di cospirazione: il giudice chiederà 62 giorni di reclusione, che in realtà Assange ha già scontato. Una volta convalidato dal giudice federale, il 52enne potrà tornare in Australia. Dopo 14 anni di prigionia, 1.901 giorni in tutto, l’attivista australiano 52enne ha accettato di dichiararsi colpevole di un reato legato al suo ruolo in una delle più grandi violazioni di documenti statunitensi segretati.

“Il calvario sta finalmente giungendo al termine”, ha dichiarato la madre dell’attivista, Christine Assange. La donna si è detta “grata” per la fine dell’incubo vissuto dal figlio. “Ciò dimostra l'importanza e il potere della diplomazia silenziosa. Molti hanno sfruttato la situazione di mio figlio – ha aggiunto – per portare avanti i propri programmi, quindi sono grata a quelle persone invisibili e laboriose che hanno messo al primo posto il benessere di Julian. Gli ultimi 14 anni hanno messo a dura prova me come madre”.

“Julian è libero!!!! Le parole non possono esprimere la nostra immensa gratitudine a Voi, sì proprio Voi, che vi siete tutti mobilitati per anni e anni per far sì che tutto ciò diventasse realtà. Grazie. Grazie. Grazie''. Così Stella Assange, la moglie del cofondatore di Wikileaks, ha ringraziato su X coloro che negli anni sono scesi in piazza o hanno chiesto attraverso vari canali la liberazione del marito.

Assange è stato accusato di aver pubblicato circa 700.000 documenti riservati relativi alle attività di giornalista dell’agenzia di stampa WikiLeaks. Il patteggiamento è parte di un accordo con il Dipartimento di giustizia Usa che gli consentirà di evitare la reclusione negli Stati Uniti e di tornare nella sua nativa Australia. Lo riferisce la Cnn, citando documenti recentemente depositati presso la corte federale.

Il patteggiamento dovrà essere convalidato da un giudice federale, per questo Assange è diretto nel territorio della giurisdizione americana dell'Oceano Pacifico. Il 52enne ha accettato di dichiararsi colpevole dell'unica accusa di cospirazione per aver ottenuto e diffuso informazioni sulla difesa nazionale, secondo un documento depositato in tribunale nelle Isole Marianne Settentrionali. Si prevede che comparirà in tribunale mercoledì mattina, ora locale.

“Il volo partito da Londra atterrerà intorno alle 11.50” ora locale (le 6.50 in Italia). “È previsto il rifornimento di carburante e acqua a Bangkok prima di partire alle 21 per l'isola di Saipan”, ha detto una fonte citata da Cnn e coperta da anonimato.