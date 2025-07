Dal G5 all’E4: la nuova geografia dei supergruppi in Europa

I funzionari del governo tedesco hanno sottolineato che considerano il documento, ancora senza nome, come il completamento del triangolo dei trattati di amicizia tra Germania, Francia e Regno Unito, noto anche come E3.

Ciò potrebbe essere in parte dovuto al desiderio di alleviare la FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa) dei francesi, che hanno seguito i negoziati con sospetto, temendo che gli accordi bilaterali potessero aggirare la politica dell’UE. “Quando i tuoi due migliori amici fanno progetti senza di te, sei costretto a guardare con attenzione”, ha detto un diplomatico francese a Euractiv lo scorso autunno.

Ma più in generale, la loro preoccupazione riflette la crescente dipendenza dell’Europa da raggruppamenti flessibili di Stati influenti per guidare le decisioni e aggirare i blocchi tra i 27 Stati membri dell’UE, difficili da gestire.

Purtroppo, la conseguente inflazione di acronimi – tra cui E3, E4, G5 e vari formati Weimar – è quindi un segno della disfunzionalità dell’Unione europea. E difficilmente offre una soluzione sostenibile.

Slancio minilaterale

La diversità dell’Europa è stata a lungo un catalizzatore per la formazione di sottogruppi più piccoli, guidati da interessi specifici, dal Visegrád, che difende gli interessi dei paesi dell’Europa centrale e orientale, al MED9, che coordina le posizioni dei Paesi mediterranei.

Ma solo pochi eletti si distinguono per il loro peso, con una classe elitaria di raggruppamenti formati attorno ai paesi più grandi dell’UE che cercano di influenzare la direzione dell’Unione. “Con 27 paesi dell’UE attorno al tavolo, a volte è difficile prendere decisioni”, ha affermato un diplomatico europeo. “Gli Stati più grandi possono riunirsi più rapidamente e guidare l’UE”.

Un secondo diplomatico ha paragonato gruppi come il Triangolo di Weimar – una piattaforma post-guerra fredda tra Germania, Francia e Polonia, che prende il nome dal luogo in cui si è tenuta la sua riunione inaugurale – al Gruppo dei 7 (G7), utilizzato dalle economie più sviluppate del mondo per guidare la politica globale.

Al centro di quasi tutte queste alleanze c’è il tandem franco-tedesco, una “inimicizia ereditaria” che si è trasformata in una profonda partnership seguita agli orrori della seconda guerra mondiale.

Negli anni ’90, i due paesi rappresentavano quasi il 60% del PIL dell’UE e circa il 45% della sua popolazione. Oggi, a seguito dell’allargamento dell’UE, la loro quota nel PIL dell’Unione è scesa al di sotto della metà – dati del 2023 – spingendo entrambi ad ampliare gradualmente il tandem, in particolare includendo la Polonia.

D-Day

Sottogruppi come il Triangolo di Weimar e l’E3 (nato originariamente dai colloqui sul programma nucleare iraniano) si sono riuniti con sempre maggiore frequenza, soprattutto negli ultimi mesi.

Ma la scintilla che ha causato l’esplosione dei sottogruppi europei è arrivata il 6 novembre 2024, il giorno dopo la seconda vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi.

Lo stesso giorno, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius si è precipitato a Parigi per incontrare il suo omologo francese Sébastien Lecornu, ossessionato dalla prospettiva di un presidente americano imprevedibile e dal suo impatto sull’architettura di sicurezza europea.

A loro si sono uniti i ministri della Difesa di Italia, Gran Bretagna e Polonia, completando il gruppo dei paesi europei con la maggiore spesa per la difesa, che da allora si sono autodefiniti il Gruppo dei Cinque (G5).

Appena due settimane dopo, i ministri degli Esteri di questi cinque paesi, più la Spagna e l’UE, hanno seguito il loro esempio, lanciando quello che oggi è noto come “Weimar Plus”, così chiamato perché i primi tre incontri si sono svolti nelle capitali di Weimar.

Da allora i sottogruppi hanno continuato a moltiplicarsi. La cosiddetta Coalizione dei Volenterosi è emersa come un gruppo di circa 30 membri incentrato sulla sicurezza postbellica dell’Ucraina. Poco dopo è nato un quartetto informale ancora senza nome (talvolta soprannominato E4), composto dal tedesco Friedrich Merz, dal francese Emmanuel Macron, dal britannico Keir Starmer e dal polacco Donald Tusk.

Il ritiro degli Stati Uniti dall’architettura di sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina ha richiesto un intervento dei leader europei, ha affermato Yann Wernert, politologo del Centro Jacques Delors.

L’assenza di competenze, risorse e istituzioni dell’UE in materia di politica estera – e l’influenza più limitata del tandem franco-tedesco e del Triangolo di Weimar – li ha costretti a ricorrere a nuovi formati intergovernativi ad hoc, ha affermato.

Un altro motivo alla base della proliferazione: “La Gran Bretagna deve essere strettamente integrata nelle strutture europee in termini di politica di sicurezza, in particolare dopo la Brexit”, ha affermato un ex diplomatico tedesco, sostenitore del formato E4.

“Dolce veleno”

Questi raggruppamenti hanno “facilitato un approccio relativamente coerente da parte dei leader europei nei confronti dell’amministrazione Trump da gennaio”, ha affermato Rafael Loss, politologo presso il Consiglio europeo per le relazioni estere.

Sono riusciti “a far sentire la voce dell’Europa e ad articolare interessi comuni”, ha concordato Wernert.

Alla loro prima uscita, l’E4 è riuscito a impressionare brevemente il presidente russo Vladimir Putin dopo una telefonata congiunta con Trump, quando ha minacciato di imporre sanzioni sostenute dagli Stati Uniti se Mosca non si fosse impegnata a un cessate il fuoco. La disponibilità di Putin a negoziare è però crollata quando l’America ha segnalato di non essere d’accordo.

Tuttavia, il primo diplomatico europeo ha definito l’approccio “un dolce veleno”.

Da un lato, ha affermato, consente agli Stati più grandi di trovare rapidamente posizioni comuni. Dall’altro, rischia di “minare le istituzioni federali dell’UE”, soprattutto data la sua attenzione al Regno Unito, che non è membro dell’Unione.

Stanchezza del formato

Ma mentre questi mini-laterali hanno semplificato la comunicazione, finora non sono riusciti a produrre risultati tangibili.

Nel suo periodo di massimo splendore, il tandem franco-tedesco ha portato alla creazione del mercato unico e di una moneta comune, insieme alla Gran Bretagna. Al contrario, anche sforzi molto modesti come l’“Agenda di Weimar” – una tabella di marcia per la riforma della politica estera dell’UE presentata nel maggio 2024 – sono falliti.

A questo proposito, i sottogruppi sono stati ostacolati da ciò che da tempo tormenta le visioni di sottogruppi UE più piccoli che spingono avanti l’integrazione. “Ciò presuppone che Francia e Germania siano d’accordo, e loro non lo sono”, ha osservato un ex funzionario del governo francese – una questione che si estende alla Polonia, per non parlare del Weimar Plus.

Loss ha osservato che “Macron, Merz e Tusk non hanno una visione comune per l’UE, ma condividono circostanze interne estremamente difficili nei loro paesi”, ostacolando i progressi in settori diversi dalla politica estera.

Peggio ancora, il numero crescente di formati ha provocato una disputa sui posti a tavola. Quando il presidente degli Stati Uniti Biden ha visitato Berlino lo scorso anno, il cancelliere Olaf Scholz ha invitato solo i leader dell’E3, escludendo Tusk della Polonia, il che ha suscitato perplessità a Varsavia.

“I consiglieri del cancelliere hanno affermato che altrimenti avrebbe dovuto essere invitata anche Giorgia Meloni”, ha detto l’ex diplomatico tedesco, definendolo un “segnale disastroso” e una scusa “debole”.

In momenti più assurdi, l’inflazione dei formati ha causato confusione anziché chiarezza. L’Italia, ad esempio, continua a riferirsi al G5 come E5, che altri paesi hanno riservato ai ministri degli Esteri di Germania, Francia, Polonia, Gran Bretagna e Spagna.

La zuppa alfabetica di E3, E4, E5 e G5 ha portato a quelli che un diplomatico polacco ha definito gruppi che “suonano come additivi alimentari”.

In definitiva, ha concluso il primo diplomatico europeo, la formalizzazione di costrutti come il Triangolo di Weimar è per lo più “adatta per i discorsi domenicali”, ma manca di un effettivo fondamento culturale, il che li rende effimeri e legati a uno scopo preciso, piuttosto che una panacea.

Tuttavia, sono destinati a rimanere. Hanno trovato un sostenitore entusiasta in Merz, il cancelliere tedesco, che probabilmente utilizzerà l’E4 in particolare come strumento per trattare in modo coerente con l’Ucraina e gli Stati Uniti, ha aggiunto il diplomatico.